ЕС окончателно одобри 90-те млрд. евро за Украйна и новите санкциите срещу Русия

Кипърското председателство на Съвета на ЕС съобщи, че днес е завършил процесът на одобрение за отпускането на 90 милиарда евро заем за Украйна и за разширяване на санкциите срещу Русия. Решението се очакваше в последните месеци и бе възпрепятствано от липсата на единодушие заради съпротивата на Унгария.

Вчера посланиците на страните от ЕС постигнаха единодушие и днес приключи писмената процедура по последните стъпки. Първият превод на средства към Украйна ще бъде извършен възможно най-скоро, уточни говорител на председателството.

В съобщение на Съвета на ЕС се отбелязва, че от общата сума по заема 30 млрд. евро ще бъдат насочени към покриване на най-спешните бюджетни нужди на Киев, а останалите 60 млрд. евро ще бъдат за подобряване на възможностите на украинското военно производство. Съветът днес е одобрил и предложението на Европейската комисия за отпускането на 45 млрд. евро по заема във второто тримесечие на тази година.

В социалните мрежи председателите на Европейския съвет Антонио Коща, на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския парламент Роберта Мецола изразиха задоволство от днешната новина. Европейската стратегия за постигане на справедлив и траен мир е в две посоки - подсилване на Украйна и увеличаване на натиска над Русия, днес напреднахме и в двете, обобщи Коща.

Докато Русия засилва агресията, ние повишаваме подкрепата за храбрите украинци, за да може страната им да се отбранява и за да окажем натиск над руската икономика, написа Фон дер Лайен. Мецола определи днешните решения като важни за защитата на европейската сигурност и за постигането на мир.

