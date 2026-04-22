Андрий Сибига: Украйна се надява България да продължи да я подкрепя

Украинският външен министър Андрий Сибига коментира резултатите от изборите у нас и победата на "Прогресивна България" на Румен Радев.

Надяваме се България да продължи дипломатическата си подкрепа за Украйна, каза Сибига.

Досегашните правителства подкрепяха суверенитета на Украйна срещу руската агресия. България оказва и военна помощ на Украйна и е един от основните доставчици на снаряди за украинската армия чрез договoри с трети страни.

„Що се отнася до България, искаме да изхождаме от предпоставката, че добросъседските отношения ще бъдат запазени“, заяви украинският външен министър Андрий Сибига пред журналисти, цитиран от АФП.

Той добави, че Киев се надява „позицията на България да остане последователна по отношение на подкрепата за Украйна на много фронтове - от териториалната цялост до членството ни в Европейския съюз“.

Украйна прие с облекчение загубата на власт от Виктор Орбан, тъй като очаква това да деблокира жизненоважен заем от 90 милиарда евро от ЕС и да позволи приемането на по-строги санкции срещу Русия.

Москва приветства изборния резултат в България, като прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че гледа „положително“ на усилията на Радев за подобряване на отношенията с Русия.

Още на 20 април Радев бе поздравен от генералният секретар на НАТО Марк Рюте и председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския парламент Роберта Мецола.

Разговарях с Радев по повод изборната му победа, очаквам да продължим нашето сътрудничество по общите предизвикателства пред сигурността, написа Рюте в социалните мрежи.

Поздравления за Румен Радев за изборната победа, България е горд член на европейското семейство и има важна роля в справянето с общите предизвикателства, написа в своя пост Фон дер Лайен. Очаквам съвместната ни работа за напредъка и сигурността на България и на Европа, добави тя.

Мецола също отправи поздравления, като изрази готовността на ЕП да работи с Радев за укрепването на Европа и за постигането на конкретни резултати в полза на гражданите.