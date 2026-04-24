Кои са депутатите, които ще влязат в 52-ото Народно събрание?

Централната избирателна комисия (ЦИК) вече обяви изборните резултати от предсрочните парламентарни избори, които се проведоха на 19 април, неделя. От предсрочния вот е видно, че "Прогресивна България" на Румен Радев са първи със 131 депутати, ГЕРБ-СДС са втори с 39 народни представители, ПП-ДБ са трети с 37, ДПС са четвърти са 21 и "Възраждане" са пети с 12 народни представители.

От сайта на ЦИК, преди окончателно да бъдат публикувани имената на новите депутати в 52-ото Народно събрание, ще ви представим списък с част от бъдещите законотворци:

1 МИР Благоевград

"Прогресивна България"

Росица Атанасова Карамфилова-Благова

Стоян Сергеев Тричков

Рашко Георгиев Динков

Александър Димитров Попов

Георги Владов Григоров

ГЕРБ

Стефан Апостолов

Росен Желязков

Георги Георгиев

ПП-ДБ

Николай Денков Денков

Борис Богданов Джолев

ДПС

Делян Пеевски

Джевдет Ибрям Чакъров

Арбен Мустафов Мименов

2 МИР Бургас

"Прогресивна България"

Румен Георгиев Радев

Милева Димитрова Владкова

Добрин Добринов Бяндов

Силвия Тошкова Христова

Витко Здравков Вълчев

Владимир Христов Гончев

Румяна Златинова Янкова-Аврамова

Фатме Хасан Рамадан

Пламен Александров Карашев

ГЕРБ

Жечо Дончев Станков

Любен Любенов Дилов

ПП-ДБ

Мирослав Николаев Иванов

Димитър Георгиев Найденов

ДПС

Калин Стоянов

Възраждане

Цончо Ганев

Мустафа Мустафов Люманков

3 МИР Варна

"Прогресивна България"

Илин Павлинов Димитров

Георги Петков Илиев

Олга Бориславова Борисова

Мария Тодорова Тодорова

Миролюб Адамов Адамов

Марио Василев Смърков

Николета Костова Тодорова

Пламен Красимиров Белов

Ясен Щерев Щерев

ГЕРБ

Владислав Горанов

Мария Димитрова

Евгени Георгиев Дянков

ПП-ДБ

Павел Димитров Попов

Стела Димитрова Николова

Калоян Тошков Иванов

Възраждане

Костадин Костадинов

Коста Георгиев Стоянов

4 МИР Велико Търново

"Прогресивна България"

Янка Тенева Тянкова

Георги Александров Чакъров

Диана Станчева Димитрова

Александър Романов Узунов

Валентин Ботев Гечевски

ГЕРБ

Костадин Ангелов

ПП-ДБ

Йордан Терзийски

Възраждане

Ангел Янчев

5 МИР Видин

"Прогресивна България"

Цветомир Милотинов Цветанов

Лилия Маринова Димитрова

ГЕРБ

Росица Кирова

ПП-ДБ

Любен Иванов

6 МИР Враца

"Прогресивна България"

Иван Димитров Шишков

Георги Христов Митов

Михаил Ивов Михайлов

Тихомир Евгениев Кръстев

ГЕРБ

Красен Кръстев

ДПС

Иво Цанев

7 МИР Габрово

"Прогресивна България"

Николай Косев

Данаил Петков

ГЕРБ

Томислав Дончев

Михаил Илиев Митов

ПП- ДБ

Богомил Петков

8 МИР Добрич

"Прогресивна България"

Румен Василев Мунтянов

Стоян Тонев Петров

Стелиян Стефанов Гандев

ГЕРБ

Деница Сачева

ПП-ДБ

Свилен Трифонов

9 МИР Кърджали

"Прогресивна България"

Иван Демерджиев

ДПС

Делян Славчев Пеевски

Ерол Емин Мюмюн

Неджми Ниязи Али

Шинаси Мехмед Сюлейман

Байрам Юзкан Байрам

Айтен Байрям Сабри

10 МИР Кюстендил

"Прогресивна България"

Явор Гечев

Ивайло Петров

ГЕРБ

Христо Терзийски

ДПС

Николай Златарски

11 МИР Ловеч

"Прогресивна България"

Ивет Иванова Горанова

Тихомир Панков Тотев

ГЕРБ

Николай Нанков

Възраждане

Ивелин Първанов

12 МИР Монтана

"Прогресивна България"

Димитър Петров

Даниела Георгиева

ГЕРБ

Румен Христов

ДПС

Димитър Аврамов

Мелани Сергеева

13 МИР Пазарджик

"Прогресивна България"

Гълъб Спасов Донев

Георги Светломиров Петров

Пламен Дойчев Тодев

Милен Колев Трифонов

Васил Тодоров Филев

ГЕРБ

Стефан Мирев

ПП-ДБ

Ивайло Шотев

ДПС

Искра Михайлова

14 МИР Перник

"Прогресивна България"

Петър Витанов

Мартин Жлябинков

ГЕРБ

Георг Георгиев

Възраждане

Димо Дренчев

15 МИР Плевен

"Прогресивна България"

Димитър Здравков

Иван Костадинов Вачев

Лорин Любенович Лоринков

Антонио Владимиров Василев

Кристина Валериева Андреева

ГЕРБ

Валери Лачовски

ПП-ДБ

Богдан Богданов

ДПС

Димитър Аврамов

Васил Методиев Петков

16 МИР Пловдив- град

"Прогресивна България"

Владимир Милчев Николов

Катя Христова Стайкова

Петър Илиев Тодоров

Стефан Свиленов Свиленов

Даниела Николова Николова - Кършева

Нели Делкова Карабахчиева

Христо Симеонов Симеонов

ГЕРБ

Бойко Методиев Борисов

Георги Валентинов Георгиев

Красимир Бориславов Терзиев

Петя Тенева Петкова

ПП-ДБ

Асен Василев

Чило Попов

Възраждане

Ангел Георгиев

17 МИР Пловдив- област

"Прогресивна България"

Иван Тодоров Лалов

Йордан Йовчев Йовчев

Галин Неделчев Дурев

Димитър Балев Балев

Петър Василев Янков

Павлина Ангелова Ковачева

Атанас Стефанов Калчев

Стефан Иванов Цанков

ГЕРБ

Цвета Караянчева

ПП-ДБ

Йордан Иванов

Възраждане

Кръстю Врачев

18 МИР Разград

"Прогресивна България"

Маломир Василев Власов

Рашид Мехмедов Узунов

ПП-ДБ

Джипо Николов Джипов

ДПС

Халил Летифов

Левент Али Апти

19 МИР Русе

"Прогресивна България"

Живка Дочева Бучуковска

Емил Денков Денков

Симеон Ненов Иванов

Красимир Цеков Иванов

ГЕРБ

Теменужка Петкова

ПП-ДБ

Надежда Йорданова

ДПС

Атидже Алиева

20 МИР Силистра

"Прогресивна България"

Слави Василев

Димитър Тодоров

ГЕРБ

Милен Делийски

ДПС

Неждет Нийази

21 МИР Сливен

"Прогресивна България"

Весела Господинова Момчева-Таун

Димитър Кънев

Ивайло Христов

Валентин Петров

ГЕРБ

Десислава Танева

ПП-ДБ

Татяна Султанова

22 МИР Смолян

"Прогресивна България"

Петър Стойчев

Стефан Сабрутев

ГЕРБ

Красимир Събев

ДПС

Халил Летифов

Владимир Антонов Янков

23 МИР София

"Прогресивна България"

Михаела Милчева Доцова

д-р Даниел Славеев Парушев

д-р Динко Любомиров Странски

Нихал Фехмиева Юзерган

Здравко Александров Огнянов

Ирина Славчова Асиова - Диамант

Иван Георгиев Голомеев

Светла Вълканова Коджабашева

ГЕРБ

Томислав Пейков Дончев

Рая Назар Назарян

Тома Любомиров Биков

ПП-ДБ

Николай Денков

Божидар Божанов

Елисавета Белобрадова

Атанас Атанасов

Венко Сабрутев

Стою Стоев

Александра Стеркова

Възраждане

Цончо Ганев

24 МИР София

"Прогресивна България"

Стефан Александров Белчев

Иван Петев Демерджиев

Александра Йовчева Вълчева

Васил Иванов Горанов

Иван Димитров Янев

Владимир Петров Раков

Нели Николаева Андреева

ГЕРБ

Делян Добрев

Йорданка Фандъкова

Христо Георгиев Гаджев

ПП-ДБ

Ивайло Мирчев

Анна Бодакова

Мартин Димитров

Велислав Величков Величков

Възраждане

Петър Петров

25 МИР София

"Прогресивна България"

Румен Георгиев Радев

Константин Василев Проданов

Румяна Любенова Петрова

Кирил Атанасов Атанасов

Тодор Иличов Барболов

Асен Илиев Бабачев

Иван Илчев Ангелов

Момчил Викторов Терзийски

ГЕРБ

Бойко Методиев Борисов

Стефан Антонов Арсов

Лъчезар Богомилов Иванов

ПП-ДБ

Бойко Илиев Рашков

Александър Димитров Симидчиев

Катя Максимова Панева

Марин Михайлов Тихомиров

Възраждане

Костадин Тодоров Костадинов

Маргарита Иванова Махаева

26 МИР София- област

"Прогресивна България"

Румен Ангелов Миланов

Антон Константинов Кутев

Тодор Любенов Джиков

Здравко Марков Марков

Бойко Александров Младенов

ГЕРБ

Младен Найденов Маринов

Валентин Милушев

ПП-ДБ

Атанас Славов

27 МИР Стара Загора

"Прогресивна България"

Александър Георгиев Пулев

Крум Владимиров Неделков

Елена Маргаритова Нонева

Вяра Радкова Петрова

Мариям Саркис Сакъз

Красимир Андреев Папазов

ГЕРБ

Красимир Вълчев

Илияна Жекова

ПП-ДБ

Радослав Рибарски

ДПС

Иса Емин Бесооглу

Възраждане

Искра Михайлова

28 МИР Търговище

"Прогресивна България"

Илко Пенков Илиев

Георги Петров Георгиев

ДПС

Неждет Джевдет Шабан

Джем Ямен Яменов

Гюрсел Хасанов Хасанов

29 МИР Хасково

"Прогресивна България"

Димитър Желязков Стоянов

Радослав Йорданов Вълчев

Светлана Русева Митошева

Десислава Николаева Костова

Надежда Борисова Колева - Стойчева

ГЕРБ

Делян Добрев

Георги Станков

ПП-ДБ

Асен Василев

Катя Панева

Владислав Панев

30 МИР Шумен

"Прогресивна България"

Явор Иванов Плашилски

Александър Георгиев Пулев

Стела Петкова Загорчева - Серафимова

ГЕРБ

Даниел Митов

ПП-ДБ

Айлин Пехливанова

ДПС

Нида Ахмедов

31 МИР Ямбол

"Прогресивна България"

Енчо Керязов

Стоян Петков

Иван Димитров

ДПС

Сейфи Мехмедали