ЦИК обявява имената на новите народни представители в събота

Преди това ще обяви официалните резултати от изборите

22.04.2026 | 12:03 ч. 2
БГНЕС

Председателят на ЦИК Камелия Нейкова съобщи, че окончателните резултати от Избори’26 ще бъдат обявени утре, 23 април.

Имената на новите народни представители, които влизат в 52 Народно събрание, ще бъдат обявени в събота.

“Във вчерашния ден Централната избирателна комисия приключи с приемането на изборните книжа от всички районни избирателни комисии”, добави Нейкова. 

“След приемането на книжата се извършва повторно въвеждане на данните от протоколите в изчислителния пункт на ЦИК, след което секционните избирателни комисии анализират несъответствията и разминавания във въведените данни и чак след това ЦИК може да обяви резултатите от гласуването”, обяви председателят на Комисията.

Разпределение на мандатите

Според Изборния кодекс ЦИК трябва да обяви получените гласове и разпределението на мандатите между партиите и коалициите не по-късно от четири дни след изборния ден - четвъртък, а имената на избраните народни представители – не по-късно от седем дни след изборния ден - неделя.

Свързани статии

На 19 април страната ни проведе осмите избори за Народно събрание от 2021 г. насам.

Очаква се следващата седмица президентът Илияна Йотова да свика първо заседание на новото 52 Народно събрание.

Тагове:

Камелия Нейкова ЦИК резултати Избори 2026 народни представители 52 Народно събрание
