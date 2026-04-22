ЦИК обявява имената на новите народни представители в събота

Председателят на ЦИК Камелия Нейкова съобщи, че окончателните резултати от Избори’26 ще бъдат обявени утре, 23 април.

Имената на новите народни представители, които влизат в 52 Народно събрание, ще бъдат обявени в събота.

“Във вчерашния ден Централната избирателна комисия приключи с приемането на изборните книжа от всички районни избирателни комисии”, добави Нейкова.

“След приемането на книжата се извършва повторно въвеждане на данните от протоколите в изчислителния пункт на ЦИК, след което секционните избирателни комисии анализират несъответствията и разминавания във въведените данни и чак след това ЦИК може да обяви резултатите от гласуването”, обяви председателят на Комисията.

Разпределение на мандатите

Според Изборния кодекс ЦИК трябва да обяви получените гласове и разпределението на мандатите между партиите и коалициите не по-късно от четири дни след изборния ден - четвъртък, а имената на избраните народни представители – не по-късно от седем дни след изборния ден - неделя.

На 19 април страната ни проведе осмите избори за Народно събрание от 2021 г. насам.

Очаква се следващата седмица президентът Илияна Йотова да свика първо заседание на новото 52 Народно събрание.