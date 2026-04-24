Нейкова, ЦИК: По-малко сгрешени протоколи, но пропуски при броенето

Председателят на ЦИК Камелия Нейкова направи обобщение на изборните резултати от 19 април. Според Нейкова изборите са преминали спокойно.

Председателят на ЦИК повтори, че избирателната активност е била 51,1%. Подобна е била е през април 2021 година. След това е била винаги по-ниска. Извън страната гласуваха малко над 190 000 избиратели, което също е по-голямо число от предходни избори.

Избирателна активност

Най-високата избирателна активност е в 23 МИР в София – 59,47%, а най-ниска е в район Кърджали – 29,53%.

По общини в община Белица са гласували най-много български граждани – 69,57%, а най-малко в община Ардино – 26,69%.

Зад граница най-много български граждани са гласували в Германия, Турция, Обединеното кралство и Испания.

“В някои избирателни секции не всички български граждани успяха да упражнят правото си на глас. Но тук бих искала да подчертая, тъй като чувам доста изказвания, че ЦИК е можела да вземе решение за удължаване на изборния ден – не, не може. Няма законово основание ЦИК да го направи“, уточни Нейкова пред bTV.

Хаосът в “Студентски град“

Председателят на ЦИК каза, че всички студенти, които учат на територията на София, са могли да гласуват във всяка една избирателна секция в София.

“В “Студентски град“ колегите от районната избирателна комисия, когато установиха, че има недостиг на бюлетини и че има вероятност и хартията за машините да свърши, осигуриха и хартиени бюлетини, и допълнителна ролка със специализирана хартия“, обясни Нейкова.

Тя потвърди, че е имало сигнали за струпване в една секция в “Студентски град” в периода межди 20 и 21 часа. Нейкова не успя да обясни и каква е била причината тези избиратели да не избират да отидат в съседната секция.

“Специално студентите могат да гласуват на всяко едно място в страната“, отново повтори Нейкова.

Протоколите и грешки

“Равносметката е, че като брой сгрешени протоколи спрямо предходни избори, те са по-малко с малко повече от 100. Видовете грешки при въвеждането в районните избирателни комисии е с около 50% по-малко“, поясни председателят на ЦИК.

ЦИК е установила, че около 90% от грешките са в преференциите.

“Очевидно преброяването на преференциите затруднява секционните избирателни комисии. Грешките са елементарни – една политическа сила има нула действителни гласове. Не може да има нито една преференция, при положение че няма гласове. Но на мястото, където се отбелязват преференциите за тази политическа партия, са отбелязани две преференции“, обясни изборният експерт.

Нейкова уточни, че е имало и неволни грешки – например, грешка в пресмятанията или в протокола на СИК действителните гласове за всички политически партии е пропуснато да се впише техния сбор.

Видеонаблюдението в секциите

Доста по-малко технически проблеми и липса на комуникация е имало на тези избори.

“За около 160 секции има информация, която постъпваше в ЦИК, от 20 ч. до 20:30 ч. на всеки пет минути. След това до 22 ч. на всеки 10 минути – къде няма жива връзка, къде няма излъчване. Към момента в около 160 секции е имало проблем в сигнала или е нямало сигнал. “Информационно обслужване“ свалят от мобилните устройства записите от видеоизлъчването. Дори и да не е имало жива връзка в изборната вечер, записът от преброяването ще бъде публикуван на интернет страницата, ако са включили устройството“, обясни Нейкова.