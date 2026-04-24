Василев: В България: наказват работещите с фалшиви дела

Той призова отново за незабавна смяна на ВСС и изчистване на съдебната система от джуджетата

24.04.2026 | 14:02 ч.
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев коментира информацията за фалшиви показания и натиск срещу главния секретар на МВР Георги Кандев.

"Явно в България, когато някой започне да си върши работата, веднага се опитват да му спретнат дело с фалшиви свидетели.", написа Асен Василев във фейсбук. 

Според него, заплахите срещу гл. комисар Кандев са абсолютно скандални.

Свързани статии

"Незабавната смяна на Висшия съдебен съвет и изчистването на съдебната система от всички джуджета са единственият път към това да имаме богата, справедлива и европейска България", заяви още Асен Василев.

Към поста си той споделя и снимка на Кандев с хаштаг "няма да се прибера".

В защита на главният секретар на МВР Георги Кандев, който обяви, е бил подложен на натиск и з-аплахи, се обявиха служебният премиер Андрей Гюров и служебният министър Емил Дечев. 

 

