Терзиев: Готови сме училищата В София да преминат в една смяна

Кметът на София Васил Терзиев смята, че столицата има готовност училищата да преминат към едносменен режим на обучение. Кметът подчерта, че реализацията на това зависи и от по-справедливото разпределяне на държавните финанси.

Терзиев добави, че столицата е изготвила конкретни проекти, но ресурсът, отпускан от държавата, не отговаря на реалните нужди.

“Двусменният режим е ежедневие за хиляди семейства в София и влияе пряко върху времето на децата за учене, почивка и нормален ритъм на живот. Имаме визия и готови проекти, но без целенасочена подкрепа няма как да постигнем целта до 2030 година“, заяви Терзиев.

В столицата 45 общински училища трябва да преминат към едносменен режим. Планът на общината включва строителство на ново училище, разширяване на четири съществуващи и проектиране на още десет обекта.

Необходимата инвестиция е 48,75 млн. евро за две години

Столичната община е изпратила официално писмо до Министерството на образованието с искане за преразглеждане на националната програма за училищна инфраструктура. Според анализа на общината голяма част от средствата се насочват към райони без недостиг на училищни сгради, докато пренаселените квартали на София остават без достатъчна подкрепа.

“Това не е логика, която следва нуждите. Когато ресурсът не е насочен там, където натискът е най-голям, реформите се забавят“, коментира Терзиев.

Столичният кмет подчерта, че не става дума за противопоставяне между градовете, а за справедливо разпределение.