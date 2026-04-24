Ръководството на НДК с позиция след тежкия инцидент с 14-годишен

НДК започна вътрешна проверка на състоянието на съоръженията след тежкия инцидент с 14-годишно момче. То падна от 5 метра височина заедно с откъснал се парапет. Тийнейджърът е в тежко състояние и в кома в "Пирогов".

"Във връзка с инцидента, при който пострада дете, изразяваме искрената си съпричастност и подкрепа към него и неговото семейство в този тежък момент. С тревога следим информацията за състоянието му и се молим за възможно най-бързото му възстановяване", гласи позиция на НДК.

"НДК оказва пълно съдействие на компетентните органи за изясняване на всички факти и обстоятелства около инцидента.

Безопасността е водещ приоритет за нас. В тази връзка се извършва вътрешна проверка на състоянието на съоръженията и на всички приложими мерки за сигурност.

Външните пространства на сградата са проектирани и се поддържат в съответствие с действащите нормативни изисквания, включително тези, свързани с пожарна безопасност и евакуация.

Служителите на НДК, съвместно с органите на реда, осъществяват регулярен контрол в района и предприемат действия при установяване на рисково поведение.

До приключване на проверките и експертните оценки не може да бъде направено заключение относно причините за инцидента, както и да бъдат потвърдени различни твърдения, разпространявани в публичното пространство".