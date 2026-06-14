Белият дом като арена: Тръмп залага на шоуто за 80-ия си рожден ден

Доналд Тръмп посреща 80-ия си рожден ден в неделя с шоу, което доскоро би звучало почти немислимо - ММА боеве на прочутата Южна морава на Белия дом.

Празникът обаче идва в момент, в който реалността на президентския пост заплашва да засенчи шумния UFC спектакъл. В октагона - осмоъгълната клетка от метална мрежа, в която бойците се опитват да се надвият с удари, ритници и хватки - всичко е подчинено на зрелището. Извън него Тръмп се оказва притиснат от далеч по-тежка битка: непопулярна и скъпа война с Иран, за чието начало самият той допринесе.

Споразумение за край на конфликта може да е близо, но ключовите детайли тепърва трябва да бъдат договорени. Междувременно, на около километър и половина от рождения ден на президента, работници свалиха името му от Kennedy Center, след като съдия постанови, че преименуването на културния център на Тръмп е отишло твърде далеч.

Въпреки това президентът ще излезе от Белия дом, заобиколен от министри, висши представители на администрацията, републикански законодатели и над 4000 зрители, които ще викат до прегракване във временна арена под "The Claw" - метална конструкция, напомняща космически кораб, оборудвана със светлини, звук и огромни екрани. Още хиляди ще гледат на големи екрани от близкия Ellipse.

"Това събитие е единствено по рода си, невероятно събитие. Обожавам го", заяви шефът на UFC Дейна Уайт, близък приятел на президента, по време на подгряваща сесия в петък вечер пред Lincoln Memorial, цитирана от АР. Там двойки бойци се бутаха и спречкваха пред камерите под невъзмутимия мраморен поглед на Ейбрахам Линкълн.

Рожден ден, UFC и 250 години Америка

Тръмп се опитва да свърже неделното събитие - което включва 7 двубоя и ще продължи след полунощ - с по-широките, продължаващи месеци наред чествания на 250-годишнината от подписването на Декларацията за независимост.

На практика обаче спектакълът изглежда много повече като празник на самия него. До такава степен, че срещата на върха на Г-7 беше изместена, за да може президентът първо да присъства на партито си с клетъчни боеве, а след това директно да отлети за Франция за разговорите с лидерите на индустриализираните държави.

Времето обаче може да обърка плановете. Силни гръмотевични бури и мълнии нарушиха събитието пред Lincoln Memorial в петък, а прогнозата за неделя вечер също изглежда рискова.

"Писна ми да слушам за времето", заяви Уайт в петък, преди все пак да признае, че занапред вероятно ще предпочита UFC събитията да се провеждат само в закрити арени.

Рязък контраст с 80-ия рожден ден на Байдън

Когато предшественикът на Тръмп - Джо Байдън - навърши 80 години през ноември 2022 г., той отбеляза рождения си ден с частен семеен брънч в Белия дом. Контрастът с UFC спектакъла на Южната морава показва колко бързо и колко рязко се е променил политическият стил във Вашингтон.

Попитана за разликата, говорителката на Белия дом Алисън Шустър заяви, че боевете ще бъдат "една от най-забавните вечери в американската история" и че моментът е подходящ.

"Да се проведе този спектакъл в дома на народа на Деня на флага и по време на 250-годишнината на нашата нация е подходяща почит", посочи тя в изявление.

Когато навърши 80, Байдън беше най-възрастният президент в историята на САЩ и му предстоеше да започне кампания за преизбиране, която в крайна сметка щеше да прекрати след катастрофален дебат срещу Тръмп и бунт сред демократите, притеснени, че е твърде възрастен за втори мандат.

Сега Тръмп вече е изместил Байдън като най-възрастния човек, избиран за президент на САЩ. Конституцията не му позволява да се кандидатира отново, но той постоянно заиграва публично с тази идея. Това се случва на фона на проучвания, които показват растящ скептицизъм към психическото и физическото му състояние - притеснения, които напомнят онези около Байдън на същата възраст.

Проучване на Washington Post, ABC News и Ipsos от април установи, че по-малко от половината американци смятат, че Тръмп има нужната умствена острота или физическо здраве, за да изпълнява ефективно президентските си задължения.

Белият дом отговори с пространно изявление от бившия лекар на Тръмп в Белия дом, републиканския конгресмен от Тексас Рони Джаксън. Според него "издръжливостта, фокусът и силата" на Тръмп са "изключителни и се виждат всеки ден".

Джаксън нарече твърденията в обратна посока "чиста измислица" и заяви, че притесненията в социологическите проучвания се разпространяват от "същата пристрастна, либерална, мразеща Тръмп преса, която напълно игнорираше абсолютната когнитивна и физическа катастрофа, каквато беше президентът Байдън".

Въпреки това Тръмп е преминал през 4 публично обявени медицински прегледа само през този мандат, като лекарят на Белия дом д-р Шон Барбабела наскоро го определи като човек в "отлично здраве".

"Хляб и зрелища" по тръмпистки

UFC събитието е почти идеална метафора за бойния политически стил на Тръмп. Той обича политиката като сблъсък в клетка почти толкова, колкото обича самите боеве в клетка.

Но Тръмп отдавна владее и друго изкуство - политическото отклоняване на вниманието. Когато нещата не вървят добре, той често поднася на публиката нещо друго, върху което да се фиксира.

А с войната в Иран, която продължава въпреки седмици уверения от страна на Тръмп, че краят ѝ е близо, високите цени на бензина, новите опасения за инфлация и сриващия се рейтинг на одобрение, невижданият досега рожден ден в Белия дом определено действа като отклоняване на погледа.

"Всичко това е отвличане на вниманието", казва Майк Фонтейн, професор по класически науки в Cornell University. Той сравнява събитието с гладиаторските игри в Древен Рим, когато бойци се пребиват за публично развлечение, целящо да укрепи популярността на управниците и да потуши потенциално недоволство.

"Това е класическа стратегия", казва Фонтейн. "В Древен Рим фразата би била "хляб и зрелища"."

Кой плаща за спектакъла?

Тръмп твърди, че UFC плаща за събитието. Пълната му цена обаче не е оповестена. В съдебни документи Националната паркова служба посочва, че над 60 млн. долара и десетки хиляди часове труд са вложени в подготовката, а 7 държавни агенции са "разпределили значителни ресурси и работна сила".

В петък UFC обяви и нов официален партньор за събитието - World Liberty Financial, която ще създаде специален бонус фонд от 250 000 долара за победителите в неделните двубои.

Криптовалутната компания е съсобственост на семейството на Тръмп, основана е заедно със специалния дипломатически пратеник на президента Стив Уиткоф и се управлява от сина му Зак. Това допълнително размива границите между финансовите интереси на семейство Тръмп и събитията и строителните проекти, които президентът поставя като приоритет и реализира с помощта на държавни ресурси.

И все пак, според Фонтейн, когато става дума за личен усет към зрелището, Тръмп има рядък талант. Тенденцията от втория му мандат към "твърда мъжественост и груба битка" събира кървавия спорт на UFC с характерния за президента хумор и трайното му чувство за шоу.

"Президентът Тръмп има талант за тези неща, който се среща веднъж на поколение", казва той.