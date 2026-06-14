В кадър: Турция стреля 29 пъти, но Австралия я наказа безмилостно

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Австралия поднесе най-голямата изненада от началото на Мондиал 2026, след като победи Турция с 2:0 във Ванкувър. "Кенгурата" издебнаха моментите си, а турците доминираха, но така и не намериха път към вратата.

Нестор Иранкунда откри резултата в 27-ата минута, а Конър Меткалф реши мача в 75-ата. Големият герой за Австралия обаче беше 22-годишният вратар Патрик Бийч, който направи официалния си дебют и отчая звездите на Турция.

Тимът на Винченцо Монтела отправи 29 удара, от които 8 точни, но Бийч спаси всичко по-опасно. Турция започна по-силно, а Арда Гюлер първи пробва мерника си още в 7-ата минута. В 26-ата австралийският вратар отрази нов негов удар, а секунди по-късно Австралия наказа съперника си. Иранкунда получи отличен пас, излезе сам срещу Чакър и вкара за 1:0.

След гола турците натиснаха. Бардакджъ стреля опасно, Бийч спаси, а топката срещна и гредата. Гюлер също продължи да търси попадение, но без успех. Малко преди почивката Австралия можеше да удвои, но ударът на Иранкунда не затрудни Чакър.

След паузата натискът на Турция се засили, а в игра се появи и Кенан Йълдъз. В 54-ата минута Хари Сютър пропусна добра възможност за Австралия, а малко по-късно Бийч спаси мощен удар на Гюлер от около 20 метра.

В 72-рата минута Турция пропусна най-чистия си шанс, след като Чалханооглу изведе Челик, но Бийч отново спаси. Само три минути по-късно Меткалф пое загубена топка в средата на терена, напредна и с удар от дъгата на наказателното поле направи 2:0.

До края Керем Актюркоглу, Чалханооглу, Гюлер и Демирал имаха възможности поне за почетен гол, но австралийският вратар остана непробиваем.

След първия кръг Австралия е втора в група D с 3 точки, колкото имат и домакините от САЩ, но американците са с по-добра голова разлика. Турция и Парагвай ще трябва да наваксват в следващите си мачове.

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