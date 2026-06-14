"Берем и ревем": Производители изхвърлят ягоди след унищожителната градушка

Над 80% от реколтата от ягоди, малини и къпини в части от Северна България е унищожена след силната градушка, паднала преди седмица. Най-тежко засегнати са районите на Търговище и Разград, които са сред основните зони за производство на ягодоплодни култури у нас. Там има около 6000 декара насаждения.

Край Попово щетите са сериозни. Земеделският производител Валентин Драганов, който от 15 години отглежда основно ягоди и по-малко малини, отчита почти пълна загуба на реколтата в своите близо 60 декара.

По думите му до 6 юни всичко е вървяло нормално и добивите са изглеждали обещаващи. След това обаче над района са паднали 30-40 литра дъжд за около 20 минути, придружени от интензивна градушка с големина на лешник.

На пръв поглед полето изглежда запазено, но плодовете са сериозно наранени. Това ги прави негодни за продажба и води до бързо загниване.

"Ето ягодките на зелено как са наранени. Това потенциално, като започне да зрее, изгнива. 85% от плода е с нанесени щети. Насажденията може би се движат долу-горе в същите проценти", обяснява Драганов пред NOVA.

Сега стопаните и работниците не берат продукция за пазара, а чистят повредените плодове. Ако останат по растенията, загнилите ягоди могат да увредят насажденията трайно.

"Берем и ревем - това е факт. Берем и изхвърляме. Няма какво да отделим. Всичко е наранено и мухлясва", казва производителят.

Липса на защита и спорни застраховки

Фермерите в района казват, че са почти безсилни срещу подобни природни стихии. В тази част на страната няма изградени противоградни площадки.

Част от стопаните покриват насажденията с мрежи за своя сметка, но според тях ефектът е ограничен и не е достатъчен при толкова силна градушка.

Застраховките също не дават сигурност. По думите на Валентин Драганов условията са толкова тежки, че "трябва да се сцепи земята и да изчезнат въобще ягодите", за да бъде изплатено обезщетение.

Ще поскъпнат ли българските ягоди?

Унищожената реколта поставя под въпрос както количествата български ягоди на пазара, така и цените им през сезона.

Преди градушката изкупната цена на едро е била паднала до 1,30 евро за килограм. След пораженията обаче остава неясно колко от родната продукция ще достигне до пазара и дали ограничените количества няма да доведат до поскъпване.