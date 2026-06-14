След концерта и цепенето на дърва: Гюров и Кандев пробягаха маратон

Андрей Гюров и Георги Кандев смениха официалния терен с пловдивските тепета. Двамата бяха забелязани да бягат на "Тепе Джамборе" в Пловдив, показват снимки, публикувани в социалните мрежи.

"Тепе Джамборе" е спортно-културен маратон, който минава през централните части на града и по тепетата му, съчетавайки бягане, движение и градска култура.

По време на събитието участници и минувачи са се спирали, за да се снимат с Гюров и Кандев. По-късно Гюров публикува и видео в социалните си мрежи, на което тича по едно от тепетата.

Появата на Кандев идва малко след напускането му на МВР. Dnes.bg припомня, че на 8 юни 2026 г. Георги Кандев обяви, че се оттегля от системата, а Емил Пармаков временно пое поста главен секретар.

За Гюров това е поредна по-неформална публична поява в последните дни. Бившият служебен премиер беше забелязан и сред публиката на концерта на БГ Радио пред храм-паметника "Св. Александър Невски", където аплодираше българските изпълнители и припяваше на Васил Найденов: "Казано честно всичко ни е наред...".

Преди това Гюров сам сподели клип, в който цепи дърва на фона на песен на Тони Стораро.