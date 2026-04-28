Янкулов: Сарафов можеше да подаде оставка и по-рано

Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов коментира оставката на и.ф главен прокурор Борислав Сарафов. Той е на мнение, че Сарафов е изчакал преформатирането на политическия терен, за да се оттегли.

“Можеше да го направи и по-рано. Бяха предоставени достатъчно шансове за това. Имаше възможност въпросът да се разреши, имаше и категорични основания, не изчаквайки преформатиране на политическия терен. Законът беше игнориран от ВСС. Предупреждавах от две месеца, че ако не се възползват от шансовете, които и аз давах, ще се стигне до решение, което да е зaлог на политическа воля. Сега може би се оставя точно такова усещане“, коментира правосъдният министър.

Янкулов коментира и призивите за възпрепятстване на Сарафов да изпълнява задълженията си поради липса на легитимност. “Борислав Сарафов предпочете да не говори през голямата част от доста дългия си мандат на временно изпълняващ длъжността. Темата трябва да се затвори, защото коментарите дали проблемът с него може да се разреши чрез държавно насилие, сами по себе си са проблем. Силовашки изпълнения не са довели до нищо добро, нямало е правни основания за принудителни действия“.

Ще има ли реална промяна?

Правосъдният министър е на мнение, че културна промяна в съдебната система ще наложи убедително поведение на магистратите в защита на своята независимост.

“За каква независимост говорим, ако за да се случи промяна в системата, трябва да има такава първо на политическия терен? В демонстрация на воля от новото управляващо мнозинство трябва да се предприемат нормативни стъпки - законови промени. Квотите за ВСС не трябва да се парцелират измежду мнозинството. Изборът трябва да се случи през нова процедура за състав, която да гарантира независимост. Законопроект за такава промяна ще бъде предоставен от моя екип“, подчерта Янкулов.

След оставката на Сарафов поста пое Ваня Стефанова. Тя ще оглавява ВСС поне шест месеца.