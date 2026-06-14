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Алекс Николов поведе България към голяма победа над Аржентина

Втори успех за Лъвовете след 3:1 над съперниците

14.06.2026 | 12:00 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

България записа втора победа във волейболната Лига на нациите, след като обърна Аржентина с 3:1 гейма в третия си мач от турнира в Бразилия.

Тимът на Джанлоренцо Бленджини отстъпи в първата част, но след това показа характер и стигна до успеха срещу световния вицешампион. Българите спечелиха отделните геймове с 23:25, 25:23, 25:15 и 25:23.

Най-резултатен за националите отново беше Александър Николов с 26 точки. Мартин Атанасов и Аспарух Аспарухов добавиха по 13, а капитанът Алекс Грозданов и Илия Петков също имаха важна роля за победата.

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Силно включване направи либерото Дамян Колев, който се отличи в защита. Жасмин Величков помогна от резервната скамейка със стабилен сервис.

България беше най-убедителна в третия гейм, който спечели с 25:15. В четвъртата част тимът запази концентрация в решителните разигравания и затвори мача.

След първите си три срещи в турнира националите са с положителен баланс. Последният им двубой от първата седмица на Лигата на нациите е срещу Сърбия.

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