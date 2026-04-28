Откриха невредимо 5-годишно дете, изчезнало снощи на Рупите

Дете на пет години е изчезнало снощи в района на село Рупите, съобщи за БТА кметът на селото Димитър Господинов. Детето е намерено невредимо рано тази сутрин.

По информация на кмета момиченцето е на семейство от София, настанено в къща, в близост до черквата на селото.

По първоначална информация то е напуснало дома около 00:45 ч., като е излязло през пролука, въпреки че входната врата е била заключена. Майката е установила липсата му малко след 1:00 часа.

Незабавно са предприети действия за издирването му. Входовете и изходите на селото са били затворени, а автомобилите в района са проверявани от полицейски служители. Прегледани са записи от видеонаблюдение, които показват, че детето е било навън в периода между 01:30 и 06:00 часа.

Около 6:00 ч. полицейски патрул е открил детето в района на гробищния парк, след като е чул детски глас. То е прегледано от екип на Спешна помощ към Многопрофилна болница за активно лечение "Югозападна болница" – база 2 – Петрич, като не са установени наранявания. Детето ще остане в лечебното заведение за наблюдение и извършване на необходимите изследвания. Случаят се разследва. Уведомен е и отдел "Закрила на детето".

Кметът Господинов посочи, че е оказано пълно съдействие на органите на реда.Той предлага разширяване на системата за видеонаблюдение чрез поставяне на камери на входовете и изходите на селото, както и в района на гробищния парк.