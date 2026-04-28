БАБХ конфискува 770 кг турски сладкиши на "Капитан Андреево"

Служители на БАБХ конфискуваха 770 кг турски сладкарски изделия при проверка на ГКПП "Капитан Андреево".

Продуктите са иззети от дирекция "Граничен контрол" поради нарушения при вноса.

В микробус с българска регистрация, влизащ от Турция, са открити стиропорни и картонени кашони с кюнефе и катмер без документи. Това е проблем, защото те съдържат преработени животински продукти и биха могли да бъдат потенциално опасни.

Конфискувани са и ще бъдат унищожени, уточняват от БАБХ.