БАБХ конфискува 770 кг турски сладкиши на "Капитан Андреево"

Иззетите продукти ще бъдат унищожени

28.04.2026 | 15:06 ч. 3
БАБХ

Служители на БАБХ конфискуваха 770 кг турски сладкарски изделия при проверка на ГКПП "Капитан Андреево".

Продуктите са иззети от дирекция "Граничен контрол" поради нарушения при вноса.

В микробус с българска регистрация, влизащ от Турция, са открити стиропорни и картонени кашони с кюнефе и катмер без документи. Това е проблем, защото те съдържат преработени животински продукти и биха могли да бъдат потенциално опасни.

Конфискувани са и ще бъдат унищожени, уточняват от БАБХ.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

