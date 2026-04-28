Николай Василев: Последните 10 г. видяхме реформи – 0, а безвремие – 100

Българската CFA асоциация проведе международна конференци - Бизнес и политика: какво е бъдещето на Източна Европа? Първият панел включваше български и гръцки политици, включително бивши министър-председатели и министри. България и Европа имат сходни проблеми, но по всичко личи, че европейските политици не успяват да намерят дългосрочни решения. Това каза Николай Василев, председател на Българската CFA асоциация и управляващ партньор в "Експат Капитал", в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Христо Николов.

Безспорен лидер през последните 45 години е Полша,

която по много критерий е една развита западна държава. Това е големият успех на прехода в региона.

Румъния е на второ място, а България на трето,

тъй като двете държави започнаха от ниска база, но догонват останалите държави в Европа. Ако у нас имаме по-амбициозна управленска програма, няма нужда да гледаме другите. Проблемът е, че това не се случва вече няколко години.

Според събеседника Панайотис Митарачи е много добър политик с богат опити в лондонското сити. Той е бил един от гвоздеите в конференцията. Българската CFA асоциация е една от най-активните в Източна Европа. Целта беше да имаме пет различни панела – политици, архитекти, два панела с финансисти и един с изкуствен интелект. По този начин привлякохме повече хора, тъй като обхванахме различни интереси.

За съжаление България отсъства от световната карта на архитектурата.

Важно е да помислим защо точно в тази дисциплина отсъстваме. „Например, във финансите имаме своите постижения в региона, макар и пазарът ни да е по-малък“, обясни Василев.

Той допълни, че Европа е най-бавният влак – ако вземем само една американска компания, тя е по-голяма от всеки един европейски пазар. Няма логика бюрократи и политици да повдигат темата за общ пазар, когато липсва експертиза. Всъщност, знанията ги има, но последните 18 министри не знаят, че в България има капиталов пазар.

Лошата свързаност или липсата на такава при централните депозитари е сериозен проблем. Нашият депозитар е на друг континент и браншът не усеща членството в ЕС. „Докато не се промени този манталитет от Европейската комисия надолу, можем само да си говорим за свързаност“, категоричен е Василев.

Централна Европа роди мултинационални компании още от 90-те години, докато при нас бизнесът по време на прехода беше квартален. „Шели груп“ вече струват над един милиард евро на Франкфуртската борса – това е невероятен резултат. Това е пример как българските предприемачи могат да постигнат големи неща.

Добра новина е, че ще има стабилно управление и дано да се върнем в епохата на пълните мандати.

Последните няколко години се движехме в кръг. Според Василев е интересно, че е спелила партия, за която знаем много малко. По ключови теми като демографията няма никаква информация, а за обявените планове няма ясен механизъм как ще бъдат изпълнени.

Най-големият риск пред новото правителство е бюджетът. Ако направят смели реформи, ще получат подкрепа. „Последните десет години видяхме реформи – 0, а безвремие – 100“, обобщи гостът.

