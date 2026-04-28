СОС гласува за разкриване на 1200 паркоместа в София

Столичният общински съвет ще гласува няколко доклада за разкриването на близо 1200 нови паркоместа в междублокови пространства в различни квартали на София, съобщиха от пресцентъра на Съвета.

Очаква се да бъдат облагородени над 40 от т. нар. “кални точки” в “Красна поляна“, “Сердика“, “Овча купел“ и “Триадица“, които да бъдат превърнати в паркинги.

Председателят на СОС Цветомир Петров и кметът на район “Красна поляна“ Димитър Петров предлагат 16 точки в кварталите на района да бъдат реновирани, като върху съществуващите кални пространства бъдат обособени близо 240 нови паркоместа. Необходимите средства за това са в размер на 1 544 921 евро.

Петров каза че изграждането на ясно определени паркинг зони е ключово за облагородяването на междублоковите пространства, регламентирането на паркирането и подобряването на градската среда. Той посочи, че приоритет е София да “диша по-свободно“, тъй като автомобилите, паркирани в калта, пренасят прах по булевардите, което се отразява на качеството на въздуха. Според него с разкриването на новите паркоместа се решава не само проблемът с паркирането, но се инвестира и в здравето на гражданите и в по-добрия облик на кварталите.

За район “Овча купел“ се предвижда облагородяването на шест пространства на стойност малко над 630 000 евро. За район “Триадица“ необходимата инвестиция за облагородяване на „калните точки“ е 552 538 евро. / БТА