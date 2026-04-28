18-годишно момиче загина при катастрофа край Гара Лакатник

18-годишно момиче загина при катастрофа на пътя Мездра-Своге. Около 1:50 часа тази нощ в ОДМВР-София е постъпил сигнал за тежък пътен инцидент на пътя Мездра-Своге, в района на село Гара Лакатник, съобщиха от МВР.

На място е установен лек автомобил, самокатастрофирал в крайпътна мантинела.

На място е починала 18-годишна пътничка.

По случая е образувано досъдебно производство.

Пътят между Мездра и Своге е известен като един от по-рисковите участъци в страната заради сложния планински релеф на Искърското дефиле.

Трасето е с множество остри завои, тесни участъци и променлива настилка, което често създава предпоставки за тежки пътни инциденти, особено през нощта или при неблагоприятни метеорологични условия.