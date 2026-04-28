ЕП свали имунитета на румънската евродепутатка Диана Шошоака

Румънската евродепутатка Диана Шошоака остана без имунитет. Решението бе взето с голямо мнозинство на заседание на Европейския парламент. Против са гласували евродепутатите от Алианс за обединение на румънците, предава Диджи24. Румънският евродепутат Клаудиу Тързиу, който подаде оставка от АУР, също е гласувал „против“.

Процедурата започна в края на миналата година, след като Главната прокуратура на Румъния обвини Шошоака в 11 престъпления, включително екстремистка пропаганда и незаконно отнемане на свобода. След днешното решение на ЕП Шошоака ще може да бъде разследвана в Румъния.

Обвиненията срещу лидерката на крайнодясната парламентарна партия SOS Румъния включват незаконно отнемане на свобода (във връзка със задържането на италиански журналистически екип през 2021 г.), публично пропагандиране на култа към лица, осъдени за извършване на геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления, публично пропагандиране на фашистки, легионерски, расистки или ксенофобски идеи, концепции или доктрини, отричане, оспорване, одобряване, оправдаване или омаловажаване на Холокоста и последствията от него, както и обида на длъжностно лице.

Разследващите прокурори искат да подложат Диана Шошоака на психиатричен преглед, но се нуждаят от нейното съгласие, за да започнат процедурата, предава Аджепрес.

(Кореспондент на БТА в Букурещ Мартина Ганчева)