Крал Чарлз III успя да разсмее ледената кралица Мелания

Крал Чарлз III явно има добро чувство за хумор след като успя да разсмее винаги сериозната първа дама на САЩ Мелания Тръмп. Фотографите успяха да хванат усмивхащата се Мелания по време на посещението на новия пчелен кошер в Белия дом.

Историческата визита на Чарлз и Камила в САЩ идва в момент, в който англо-американските отношения са малко обтегнати.

Чарлз и Камила, запалени пчелари,разгледаха кошерите във форма на Белия дом, които Мелания инсталира миналата седмица в чест на пристигането на кралското семейство.

Официално създадена през 2009 г., пчеларската програма подпомага опрашването на близките градини, като същевременно служи като "трайна характеристика“ на територията на Белия дом.

Медът се използва за приготвяне на храна в Белия дом, както и като официални подаръци от Тръмп и подкрепя благотворителни дарения за местни кухни.

Кошерът има и образователна черта - да даде възможност на посетителите на Южната поляна да разгледат работеща колония и да научат за опрашването.

Преди да бъде инсталиран новият кошер, съществуващите два кошера можеха да достигнат 70 000 пчели, произвеждайки до 225 паунда мед през добро лято.

Реч пред Конгреса

Очаква се днес кралят да произнесе реч пред Конгреса, за да разкаже историята на Обединеното кралство и САЩ от независимостта на Америка насам. Кралят ще опише отношенията между двете държави като "един от най-великите съюзи в човешката история“, където двете нации намират начини да се "обединят“.

Речта на краля вероятно ще се разглежда като признание за напрежението между Тръмп и премиера Киър Стармър, които се сблъскаха заради войната на американския лидер срещу Иран.

Чарлз също така ще отрази, че защитата на общите идеали е "решаваща за свободата и равенството“, както и върховенството на закона, което е в основата на демократичните традиции и споделения икономически просперитет на двете нации.

Очаква се той също така да направи кратко споменаване на нападението с огнестрелно оръжие на вечеря във Вашингтон, окръг Колумбия, на която присъства президентът на САЩ в събота вечер, и в знак на солидарност и подкрепа да изрази "най-високото уважение и приятелство на британския народ към народа на Съединените щати“ по случай 250-годишнината от американската независимост.

Това е едва вторият път, когато британски монарх се обръща към съвместно заседание на Конгреса, като първото е било на кралица Елизабет II през 1991 г.

В знак на внимание към неотдавнашното напрежение, което накара Тръмп да критикува Великобритания, Чарлз ще отбележи, че макар Обединеното кралство и САЩ не винаги да са били съгласни по всички въпроси през последните 250 години, основите на техните "демократични, правни и социални традиции“, са такива, че "нашите две страни винаги са намирали начини да се обединят“.