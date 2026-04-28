Барикадиралият се електрошлосер от "Земляне" поискал 3000 евро заплата и нови автобуси

Огведен е за преглед в психиатрично заведение

28.04.2026 | 14:42 ч.
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Мъжът, който се барикадира за кратко тази сутрин в автобусно поделение "Земляне" на "Столичен автотранспорт", поискал 3 000 евро възнаграждение и обновяване на автобусния парк. 

Служителят С. Стоянов е назначен в АП "Земляне" вчера, 27.04.2026 г., на длъжност електрошлосер. Веднага след първото си нощно дежурство, Стоянов се заключил в стаята, която служи за съхранение на инструментите на служителите. Към 8:00 часа в сервиза са пристигнали служители на 6 РПУ, които са повикали служителя по име и са направили неуспешен опит да се свържат с него по телефон.

Наложило се е един от служителите на реда да отвори принудително вратата, зад която Стоянов е натрупал различни вещи от стаята. Поставени са му белезници и е извикан медицински екип.

След извършения преглед, мъжът е отведен за преглед в психиатрично заведение, съобщи БГНЕС.

По информация от служителите от 6 РПУ той е искал 3 000 евро възнаграждение и обновяване на автобусния парк.

