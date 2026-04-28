Некоректни търговци и измами се въртят в онлайн пространството

В днешния обзор на постъпилите сигнали в платформата на Helpbook.info ще обърнем специално внимание на некоректните търговци и измамите, които се въртят в онлайн пространството.

Наш потребител направил поръчка на уред от сайт за сума около 80 евро, платил с карта като единствена опция и в последствие разбрал, че сумата е изтеглена два пъти. Изпратил опровержение, на което получил много мил отговор, че за съжаление поръчката е вече изпратена и има опция при доставка от куриер да бъде върната. Междувременно била направена проверка чрез товарителницата и се оказало чиста проба дропшипинг- стоката е изпратена от известен китайски сайт на четворно по-ниска цена. При пристигането на куриера цялата пратка била върната обратно, но възстановяване на парите така и не се случило, а мейлът за контакти с фирмата доставчик изчезнал мистериозно. (целият сигнал - тук)

Друг наш потребител олекнал с 45 евро заради поръчка на сандали от сайт, тъй като му изпратили съвсем различен модел. Връщането обратно било невъзможно, тъй като липсвал телефон за връзка с търговеца, както и всякаква форма за контакт. (целият сигнал - тук)

Интересен казус открихме и в следния сигнал: „На 20.04.2026 закупих дневна карта на стойност €2.00 от приложението mpass sofia и заплатих с дебитна карта поръчка #4555737. При чекиране в автобуса QR code не бил отчетен и плащането е било направено с картата ми Револют. Транзакцията беше на стойност 0.80€ (по разписката от Револют). Но сега е променена на 2€. Защо съм таксувана, след като съм закупила и чекирала билета? И защо от Револют сумата, която е изтеглена (0.80€) се е променила (актуализирала) на 2€.“ (целият сигнал - тук)

Магазинерските шашми също нямат край: „В хранителните магазини в село Ракево системно не се издават касови бележки, много от артикулите са без цени, ако все пак бъде издаден касов бон, то той е с общата сума на покупките, а не с цените на всеки артикул.“ (целият сигнал - тук)