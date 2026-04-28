Тежка прогноза: Вървим към огромно поскъпване на храните

Везиева: Чака ни продоволствена криза

28.04.2026 | 20:45 ч. Обновена: 28.04.2026 | 20:45 ч.
Докладът на Световната банка, който излезе днес, прави прогноза по отношение на увеличението на енергията с 24%, на суровини с 16%, на торове - 37%, а инфлацията между 5,1 и 5,8%. 

Всичко това подсказва, че ние влизаме в една по-сериозна глобална криза, каза бившият министър на икономиката и член на СИНПИ Даниела Везиева пред Bulgaria ON AIR.

"31% увеличение на торовете означава изключително висок процент на храните. Ние вървим към продоволствена криза. Това, което трябва да направи следващият кабинет, не е да натискат цените надолу през административни мерки, а да се осигури непрекъснатост на веригата от доставки. В противен случай ще изчезнат малки стоки, малки бизнеси", допълни тя.

ЕЦБ заяви, че ще следи внимателно развитието на процесите и ако се наблюдават допълнителни сътресения, е възможно да се стигне до промяна в лихвената политика.

"Това тотално ще срине икономическия растеж и икономиката на цяла Европа. В условията на тези глобални рискове, това, което очакваме от кабинета, който се надявам, че скоро ще бъде факт, трябва дългосрочна политика. Те показаха по време на кампанията си програмата си и това, което се очаква от тях, е дългосрочна макроикономическа рамка, която да е за поне 6 години, предвидимост и стабилност. Бизнесът търси точно това", каза още Везиева.

По думите ѝ времето е такова, че няма "нито лява идеология, нито дясна идеология".

Фискална дисциплина

"Това, което със сигурност трябва да видим, е фискална дисциплина. Публичните финанси имат спешни, наложителни и чакащи мерки. Имаме натрупани грешни политики в последните 5 години. Няма да е лесно, ще трябва да се затягат коланите. Не бива да се пипа данъчната политика. Това, което би могло да се случи, е дългосрочни политики, които да дават хоризонт поне от 5 години, те са в областта на енергетиката. Имаме "Белене", който би могъл много бързо да проработи, има достатъчно инвеститорски интерес, който е заявен", подчерта тя.

Везиева е на мнение, че това ще ни даде енергийна стабилност.

"За първото тримесечие сме в преразход в 1,5 млрд. В програмата на "Прогресивна България" има момент, който е от назад в годините - публично частното партньорство - даването на концесии, даването на обекти за оперирания, така държавата освобождава ресурс, който може да се насочи към инфраструктурни и проекти, които са важни за страната. Поне от 20 години чакаме "Хемус", каза тя.

Според Везиева компенсацията от 20 евро при скъпи горива няма икономически ефект.

