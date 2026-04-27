Паркингите по морето вдигнаха цените, на Златните искат по 15€ на ден

На Албена до 6 юни паркирането струва 5 евро на денонощие

27.04.2026 | 16:30 ч. 52
БГНЕС

БГНЕС

Още с въвеждането на еврото платени паркинги във Варна и курортите поскъпнаха. На Морска гара, където има редица лъскави заведения, от 2 лв. за час таксата стана 1,50 евро.

На Златни пясъци от години туристите с коли дават солидни пари за паркинг, тъй като шета и скъп паяк. До тази година тарифите бяха 15-20 лв. на денонощие. Сега се искат твърдо 15 евро.

Промяна няма в курорта Св. св. Константин и Елена, където обаче частна Синя зона работи без прекъсване. Миналата година престоят за час поскъпна от 2 на 3 лв. и сега просто сумата е трансформирана и се плащат 1,53 евро на час. За цял ден също няма промяна - 10,23 евро.

На Албена до 6 юни паркирането където и да е струва 5 евро на денонощие. После до Автогарата ще е 4 евро, в синята зона на втора линия - 10 евро, а в зелената, която е най-близо до морето - 20 евро. Миналия сезон паркиране за ден до Автогарата бе 5 лв., а на останалите две зони - 10 и 20, 
но лева, припомня "Труд".

Промяна в цените за паркирането има и по Южното Черноморие, за ден те започват от 10€ нагоре.

