Прогноза за скок в цените на нощувките във ваканционните имоти

Хотелиерският бранш предвижда поскъпване с около 30% на цените на нощувките във ваканционните имоти. От 20 май вили и апартаменти за краткосрочно отдаване под наем трябва да се регистрират в данъчните агенции.

Вероника Василева е собственик на комплекс от къщи за гости в изключително живописна местност в курорта Цигов чарк. Тя предлага нощувки предимно през онлайн платформи за резервации. Комплексът разполага с около 30 легла и е изключително предпочитан през лятото.

Пред bTV Василева отчита, че за тази година резервациите са почти наполовина. “Има тенденция резервациите през платформите постепенно да бъдат анулирани”, добавя жената.

Повишените разходи

“Разходите ни станаха тройно по-високи. Сметката за ток през януари беше брутално висока. Аз се принудих да затворя за един месец, за да видя откъде идва проблемът. Проблемът е при монополиста, не при нас. Впоследствие, ако се вдигнат и данъците в платформите, ще стане още по-трудно – ще се повиши цената на туристическата услуга“, разказва тя.

“50–60% от резервациите ми са през платформите. Аз съм фирма по ДДС, плащам си всички данъци. Съответно мога да присъствам в тези платформи, тъй като техните изисквания от последната една година са такива“, казва Василева.

Тя приема новите европейски регулации добре. Според нея по този начин сивият сектор в бранша се очаква да се свие, но цените на нощувките ще се повишат.

“Всички платформи за резервации на имоти трябва да бъдат свързани с данъчните агенции и администрациите на различните държави в ЕС. Целта е да се изсветли секторът”, добавя Василева.

У нас тази мярка започва да действа от 20 май.

Между 30 и 40% от имотите в платформите ще отпаднат, тъй като са част от сивия сектор. Така предлагането ще спадне и цените ще се повишат. От друга страна, поскъпването на нощувките на фона на общата криза е изключително рисковано и може да доведе до срив в търсенето.

“Според мен предстои много тежка криза за всички – и за бизнеса, и за потребителя. Не знам как ще я изкараме – това само можем да гадаем и да видим”, коментира Василева.