Алпинист загина след падане от фасадата на сграда в Пловдив

Алпинист е загинал, след като е паднал от фасадата на сграда, намираща се в близост до бул. „Източен" в Пловдив, потвърдиха за БТА от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" - Пловдив.
По предварителни данни алпинистът е извършвал трудова дейност по една от сградите в града.
Инцидентът е станал снощи около 19:30 часа на ул. „Славянска". На място са пристигнали два пожарни автомобила и линейка.
Информацията беше потвърдена и от пресцентъра на Областната дирекция на МВР-Пловдив.
