IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 46

Алпинист загина след падане от фасадата на сграда в Пловдив

Той е извършвал трудова дейност по сградата

29.04.2026 | 11:08 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Алпинист е загинал, след като е паднал от фасадата на сграда, намираща се в близост до бул. „Източен" в Пловдив, потвърдиха за БТА от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" - Пловдив. 

По предварителни данни алпинистът е извършвал трудова дейност по една от сградите в града.

Инцидентът е станал снощи около 19:30 часа на ул. „Славянска". На място са пристигнали два пожарни автомобила и линейка. 

Информацията беше потвърдена и от пресцентъра на Областната дирекция на МВР-Пловдив. 

 

Тагове:

алпинист падане сграда Пловдив
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem