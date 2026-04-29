Над 230 мотористи дават старт на мотосезон 2026 на 1 май във Вонеща вода

На 1 май във Вонеща вода ще бъде даден официалният старт на мотосезон 2026, когато пролетната среща на BMW мотоциклетистите ще събере една от най-големите мото общности у нас и в региона. Събитието се организира за четвърта поредна година от BMW Mотоциклетен клуб България и е сред най-чаканите за годината, а BMW Motorrad Варна ще бъде официален партньор.

Очаква се участие на над 230 мотористи и повече от 100 BMW мотоциклета, както и гости от BMW Club Turkey и BMW Riders Club, което превръща срещата в значимо международно събитие, посветено на споделената страст към пътя, свободата и мото културата.

BMW Motorrad Варна ще предоставят мотори за тестово каране, давайки възможност на мото феновете да изпробват различни модели.

Екипът на BMW Motorrad Варна, заедно с Роберт Антонеску, мениджър на BMW Motorrad за България и Румъния, и Влад Сирка, BMW Motorrad Aftersales мениджър за България и Румъния, отправят специално поздравление към членовете на BMW Mотоциклетен клуб България и всички, които предстои да се включат в събитието.

"Пожелаваме ви безопасни километри, много емоции и незабравими пътешествия на две колела", споделят те.

Събитието във Вонеща вода ще постави символично начало на новия мотосезон и ще затвърди още веднъж силната общност на BMW мотористите в България и региона.

BMW Мотоциклетен клуб България и BMW Motorrad Варна продължават активно да работят за развитието на мото културата у нас, като създават възможности за срещи, преживявания и директен досег с най-новото от света на BMW Motorrad.

Ако сте сред любителите на високата скорост на две колела - не пропускайте това значимо събитие и се присъединете към мото общостта на 1 май във Вонеща вода