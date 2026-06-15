Макрон пристига в Евиан, за да посрещне лидерите за срещата на Г-7 СНИМКИ

Reuters 1 / 8 / 8

Френският президент Еманюел Макрон е домакин на последната си среща на върха на Г-7, преди да напусне поста си догодина. Сред основните теми в дневния ред са войната на Русия срещу Украйна, конфликтът в Близкия изток, китайската конкуренция, изкуственият интелект и безопасността на децата онлайн.

Лидерите на страните от Г-7 се отправят към Евиан, Франция, за тридневна среща на върха само часове след като Съединените щати и Иран постигнаха рамково споразумение, което открива 60-дневен прозорец за преговори. Президентът на САЩ Доналд Тръмп трябва да пристигне на срещата следобед.

Домакинът на срещата на върха на Г-7, Еманюел Макрон, пристигна първи.

Това е последната среща на френския президент от Г-7 след почти 10 години на поста. Съгласно френската конституция, той няма право да се кандидатира за трети пореден мандат.

"Добре дошли всички“, каза той пред репортери, преди да се присъедини вътре към бразилския президент Лула да Силва.

Френският президент заяви пред френския телевизионен оператор TF1, че "трябва да направим всичко“, за да приложим рамковото споразумение, постигнато между Вашингтон и Техеран вчера вечерта.

Като част от тези усилия Франция може да разположи самолети и фрегата за разминиране, които според Макрон могат да бъдат изпратени "в рамките на два до три дни“, ако бъде постигнато международно споразумение.

Макрон също така подчерта, че Ормузкият проток трябва да остане отворен за свободно корабоплаване, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че споразумението с Иран ще гарантира, че водният път ще остане "постоянно безплатен“.

"Ще направим всичко възможно, за да се уверим, че няма такси“, каза френският президент.

Урсула фон дер Лайен, председателят на Европейската комисия и Антонио Коста, председателят на Европейския съвет също бяха сред първите пристигнали на форума.

Италианският премиер Джорджия Мелони и японският премиер Санае Такаичи проведоха двустранна среща в Рим днес преди срещата на Г-7 във Франция, съобщава Euronews.

Ролята на Япония в Азия става все по-важна за европейците, тъй като отношенията с Китай продължават да се влошават в контекста на обща търговска несигурност.

Япония ще се възползва и от възможността на срещата на върха, за да обсъди съвместното складиране на критични минерали с партньорите от Г-7.