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Зеленски: Два дрона са били насочени умишлено срещу Киево-Печерската лавра

Нуждаем се от справедлив отговор на този руски удар, подчерта президентът

15.06.2026 | 15:04 ч. 30
Снимка:БГНЕС/EPA

Снимка:БГНЕС/EPA

Два руски дрона умишлено са атакували частта от града, където се намират Киево-Печерската лавра и Мистеческият арсенал.
Според Укринформ, президентът Володимир Зеленски е съобщил това в Telegram след посещението си в Киево-Печерската лавра и Мистецкия арсенал, които бяха повредени от руската атака.

"Първите реагиращи екипи потушиха пожарите в Киев – в Лаврата и Мистецкия арсенал. Благодарен съм на всички служби, работещи на местата на ударите, и на всички, които помагат. Потвърдено е, че два руски дрона умишлено са атакували частта от града, където се намират Лаврата и Мистецкият арсенал“, отбеляза Зеленски.

Той добави, че към момента са известни 35 ранени в Киев. В цялата страна 53 души са ранени, а 11 са убити при този масивен руски удар. Президентът изрази съболезнования на семействата и близките на жертвите.

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Той отбеляза, че е в постоянна комуникация с партньорите относно последствията от тази руска атака и необходимия отговор.

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"Важно е държавните лидери, обществените лидери и международните организации да не мълчат. Дадох инструкции на Министерството на външните работи на Украйна и на целия ни дипломатически екип днес да увеличат максимално всички контакти с партньорите, така че международните събития тази и следващата седмица да донесат реални резултати за укрепване на нашата отбрана и засилване на глобалния натиск върху Русия във връзка с тази война. Нуждаем се от справедлив отговор на този руски удар", подчерта президентът.

Същевременно Службата за сигурност на Украйна установи , че Русия е нанесла удар по Киево-Печерската лавра с безпилотен летателен апарат "Геран-2", който е руската версия на иранския дрон-камикадзе тип "Шахед".

Както разкри разследването, врагът е атакувал манастирския комплекс в 1:50 ч. сутринта на 15 юни по време на масиран щурм на столицата.

След оглед на мястото на инцидента, служители на Службата за сигурност на САЩ откриха фрагменти от фюзелажа и двигателя на руския дрон-камикадзе, който удари параклиса "Свети Стефан" на катедралата "Успение Богородично" в сградата на Лаврата.

Оглед на останките от дрона разкри, че някои компоненти са произведени в руската специална икономическа зона "Алабуга".

Това се доказва от съответните маркировки, открити върху фрагментите от руския дрон.

В резултат на удара покривните конструкции, куполите, стените и прозорците на катедралата бяха повредени. Нямаше жертви или ранени.

Ударната вълна е повредила и гражданската инфраструктура в съседни сгради в Печерския квартал на Киев.

Следователите на СБУ класифицират този удар като военно престъпление и вече са образували наказателно производство по чл. 438, чл. 1 от Наказателния кодекс на Украйна.

Предприемат се всеобхватни мерки за установяване на всички обстоятелства около руското нападение и подвеждане на виновните под отговорност.

Тези всеобхватни мерки се прилагат под процедурното ръководство на Киевската градска прокуратура.

Както се съобщава, в резултат на въздушния удар на Руската федерация по столицата, на територията на Киево-Печерската лавра е възникнал пожар на покрива на Успенския събор.

Броят на загиналите в Киев от масивната руска атака на 15 юни се е увеличил до пет. Други 35 души са ранени.
Силите за противовъздушна отбрана прихванаха 50 ракети и 582 дрона, използвани от Русия за атаки срещу Украйна, считано от вечерта на 14 юни. Основната цел на атаката беше Киев.
 

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Тагове:

Зеленски два дрона Киево-Печерската лавра
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