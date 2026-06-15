В кадър: Maserati превърна 1000 Miglia в празник на своята 100-годишна история

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Изданието на 1000 Miglia през 2026 г. приключи на 13 юни след близо 2000 километра по едни от най-живописните маршрути в Италия. Историческата надпревара, определяна от Енцо Ферари като "най-красивото състезание в света", премина и през Модена - родния град на Maserati, където тази година бяха отбелязани 100 години от създаването на емблематичния Тризъбец.

Сред автомобилите, които привлякоха вниманието на публиката, беше легендарният Maserati A6 GCS/53. Историческият модел завърши на 48-о място в генералното класиране, но се превърна в един от най-сниманите и обсъждани участници по трасето.

Пътешествие през сърцето на Италия

Надпреварата стартира от Бреша на 9 юни. Зад волана на A6 GCS/53 екипажът премина през Вал Тромпия, Вал Гобия, езерото Гарда и редица градове във Венето, преди първият етап да завърши в Падуа.

Автомобилът е оборудван с редови шестцилиндров двигател с работен обем 2 литра, проектиран от Джоакино Коломбо. Макар конструкцията му да датира от началото на 50-те години, тя продължава да впечатлява със своята инженерна прецизност и надеждност.

На следващия ден маршрутът премина през Ферара, Модена и Реджо Емилия, преди автомобилите да се отправят към прохода Абетоне и Тоскана.

Специален момент в Модена

Един от най-емоционалните моменти за Maserati беше преминаването на колоната пред историческата централа на марката на бул. "Чиро Меноти" в Модена.

Именно там се състоя и официалното предаване на специалния MCPURA Cielo Tributo 1926 - уникален автомобил, създаден по програмата за персонализация Maserati Fuoriserie.

Моделът е посветен на първия автомобил на марката, носил емблемата Тризъбец - Tipo 26, който печели в своя клас на Targa Florio с Алфиери Мазерати зад волана.

Автомобилът е разработен в рамките на проекта BOTTEGAFUORISERIE и включва редица исторически препратки. Сред тях са възстановената по архивни материали оригинална емблема на Tipo 26, както и специални елементи, вдъхновени от първата версия на Тризъбеца, създадена от Марио Мазерати през 1926 г.

По маршрута към Рим

На 11 юни 1000 Miglia продължи през Лука, Пиза, Понтедера, Печоли и Сиена, преди да достигне Рим.

Именно по тези пътища A6 GCS/53 демонстрира качествата, които са го превърнали в една от емблемите на следвоенната история на Maserati.

Връзката между марката и състезанието е почти вековна. Още през 1931 г. Tipo 26 C става първият Maserati, участвал в 1000 Miglia, като печели своя клас.

Автомобил с богата история

Участващият тази година A6 GCS/53 е собственост на частен колекционер и притежава сертификат за автентичност от Maserati Classiche.

Историята му е пряко свързана със самото състезание. Между 1953 и 1957 г. автомобилът участва в пет поредни издания на 1000 Miglia, а сред пилотите му е и Луиджи Мусо.

Първият му голям успех идва именно в това състезание, когато Емилио Джилети завършва шести в генералното класиране и първи в клас Sport до 2 литра.

Финал в Бреша

Последният етап на 13 юни премина през Червия, Ферара, Мантуа и още няколко контролни точки, преди колоната да се върне в Бреша.

Освен историческия A6 GCS/53, по маршрута се движиха и четири модела от актуалната гама на Maserati - GranTurismo, GranTurismo Trofeo, GranCabrio и GranCabrio Trofeo. Те изпълняваха ролята на поддържащи автомобили и бяха управлявани от журналисти и създатели на съдържание от различни европейски държави.

Така Maserati използва тазгодишното издание на 1000 Miglia не само за да припомни славното си спортно минало, но и за да покаже връзката между историческото наследство на марката и нейните съвременни модели.