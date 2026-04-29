Пътен експерт: Положението е неспасяемо, копаем дъното на дъното

Шофьорите с отнети заради алкохол и наркотици книжки ще трябва да полагат повторен изпит. Това ще бъде записано в наредба, която до 21 май подлежи на обществено обсъждане. Пътен експерт е на мнение, че изпитът за шофьорите с отнети книжки е отбиване на номера.

"Човек трябва да има правото на шанс, въпросът е какъв ще бъде ефектът от него. Смятам, че този шанс е продукт на административно-бюрократична система, където липсва каквато и да е експертиза. Ако бяха прочели Закона за движение по пътищата, щяха да видят, че няма нужда от тази наредба и вече има такъв член. Освен да индексираме всяка година заплатите на българските чиновници, някой трябва да ги накара и да четат. Този изпит не би трябвало да има нищо общо с нормалния", заяви председателят на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България Красимир Георгиев в "България сутрин".

Според пътния експерт изпитът ще бъде само с тест, т.е решаване на теория.

"Става въпрос за чисто отбиване на номер и заблуждаване на общественото мнение. В другите държави е много сериозно и се работи за превенция. Залагат на санкцията, а в България е точно обратното. В Германия, преди да започне курсът, автошколата влиза в регистъра на общината, където се води регистър на хората, които употребяват алкохол или наркотици и шофират. Когато кандидатът е от този регистър, той не се обучава с общата група", уточни Георгиев за Bulgaria ON AIR.

Навици още от яслата

Според него проблемът започва в детската ясла, когато детето придобива съзнателност и вижда родителите си да нарушават правилата на пътя.

"Положението е неспасяемо. В момента копаем дъното на дъното. Трябва да се тръгне към нови институции с нови хора и безкомпромисно обучение. Лошият пример трябва да бъде смачкан отвсякъде. В момента един нарушител с алкохол или наркотици, след като си изтърпи наказанието, се явява на психологическо изследване. От 1000 лаборатории може да има 5-10, които да извършват това изследване. Останалите просто пишат удостоверението и му го връчват, водачът отива в КАТ и му връщат свидетелството", коментира Георгиев.

Критика към институциите и липса на контрол

Пътният експерт отправи остри критики към служителите на институциите, които които не поставят предпазен колан, мислейки си, че законът е само за простосмъртните и тези с палката са над закона.

"Много бързо ще се реши проблемът с резултатите от пробите, ако тези тестове започнат да се извършват в централата на Автомобилна администрация и в КАТ, като бъдат тествани и самите чиновници за алкохол и наркотици, и бъдат оставяни без работа и без заплата за една година, докато не излезе резултатът. Проблемът ще се реши за не повече от седмица. Сега тези ояли се чиновници не се интересуват, че човекът остава без работа, без доходи, не може да си плати училището на детето и да си купи лекарства. Те седят на луксозните столове и се поставят над всички останали", настоя Георгиев.

