Полицията засилва мерките за сигурност заради почивните дни

Полицейско присъствието ще има на гарите и пътищата

29.04.2026 | 12:06 ч.
БГНЕС

БГНЕС

Разпоредени са допълнителни мерки заради поредицата от няколко поредни почивни дни около Деня на труда. Промените влизат в сила от утре, 30 април, до 4 май и ще бъдат осъществявани от Дирекция "Жандармерия".

Ще бъде засилено присъствието в района на възловите гари в София, Пловдив, Бургас, Варна, Русе, Горна Оряховица и Стара Загора, особено в дните, в които се очаква увеличен поток от пътници.

Допълнителни мерки са предвидени за обезпечаване сигурността на организирани ученически и други групови пътувания на деца с железопътния транспорт. 

Наряди ще има и в подвижните влакови състави по направленията с интензивен поток от пътници.

Места, на които се очаква голямо струпване на хора, във връзка с честванията на Деня на труда и Априлското въстание също ще бъдат обезпечени.

Успоредно с допълнителните мерки във връзка с 1 май, в Дирекция "Жандармерия" е в ход и

постоянна специализирана полицейска операция в малките, отдалечени и уязвими населени места. 

Патрули ще правят постоянни обходи с цел опазване на обществения ред и недопускане на престъпления.

Екипи на дирекцията ще има разположени на магистралите "Хемус" и "Тракия" на 1 и на 3 май на територията на ОДМВР-София, където ще следят за спазване на правилата по Закона за движението по пътищата.

