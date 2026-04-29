Ще плащаме дeпoзит от 10 цента зa плacтмacoвa бyтилĸa или ĸeн

Зa вcяĸa нaпитĸa в плacтмacoвa бyтилĸa или мeтaлeн ĸeн ще бъде въвeдeн дeпoзит зa oпaĸoвĸaтa. Toвa cтaвa яcнo oт пpoмeни в Зaĸoнa зa yпpaвлeниe нa oтпaдъцитe, пyблиĸyвaни зa oбщecтвeнo oбcъждaнe oт Mиниcтepcтвoто нa oĸoлнaтa cpeдa и вoдитe (МОСВ).

"Когато купувате, в касовата бележка ще има отделно написано "депозит", и една сума от около 10 цента. След това може да върнете бутилката и ви връщат 10-те цента. Това е отделна сума, завърта се кръг, за да се стимулира връщането на тези бутилки", обясни Данита Заричинова от Сдружение "За земята" и автор в "Климатека".

В студиото на "България сутрин" тя уточни, че връщането не е обвързано с последваща покупка в магазин и няма нужда да носим касовата бележка.

Големите вериги в другите държави въвеждат връщане с машина, но в малките магазини това ще се случва ръчно, отбеляза гостът на Bulgaria ON AIR.

Според Заричинова ще бъде възможно най-лесно за потребителя.

Над 90% се събират в други държави, в които работи тази система, има директен ефект върху природата, подчерта тя и добави, че в момента плащаме 3 пъти за пластмасовите опаковки.

Заричинова посочи, че е важно системата да бъде национална, за да може да върнем бутилката или кенчето навсякъде.

"Трябва да бъде едно дружество, което не прави печалба, а акционери да бъдат хората, които произвеждат тези бутилки. Бизнесът дори има нужда от рециклиран материал. Държавата да има единствено контролна функция, има определени санкции в предложението. МОСВ е там да контролира какво се случва. Не очакваме от първия месец да е перфектно. За една година в повечето държави се случват нещата", каза още тя.

Асоциацията по рециклиране излезе с критична декларация, с която Заричинова не е съгласна, тъй като тази депозитна система е в полза на гражданите.

"При този процес бутилката не се смята за отпадък, тя е ресурс. Ще можем отново да произвеждаме бутилки и кенчета със същите чисти материали. В цветните контейнери не можем да гарантираме 100% чистота. При разделното събиране голяма грешка е комуникацията с хората", коментира тя.