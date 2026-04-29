Гласуваме в "Глас за спорт" за спортната инфраструктура на града си

Дигиталната платформа "Глас за спорт" подобрява планирането на спортната инфраструктура в България, а чрез нея гражданите могат да гласуват каква спортна инфраструктура искат да има в града им.
Инициативата е реализирана с подкрепата на Министерството на младежта и спорта от създателя на проекта "Черна писта" Мартин Атанасов.
"Хората припознават платформата и идеята, защото е стойностна. В България, когато говорим за спорт, винаги нещата се правят или "на парче", или на база предположение. Има бюджет, който в голяма степен е крайно недостатъчен и се разпределя неправилно. Строи се инфраструктура за деца на места, където няма деца", заяви Атанасов в "България сутрин".
Платформата представлява допитване до хората - всеки избира общината, в която живее, регистрира се и гласува.
"Гледали сме да хванем максимално много спортове, като има изключения, които чисто практически не могат да се подсигурят. Става изключително лесно - за минута, минута и нещо. Хубавото е, че имаме близо 170 общини, които са гласували", допълни той за Bulgaria ON AIR.
"Основната идея е това, че могат да се взимат решение на база данни. Събира се ценна информация, която можем да използваме. Дори частни инвеститори могат да ползват данните и да видят какво искат хората. Когато имаме възможността да дадем гласа си, можем да изискваме от институциите да ни чуят", обясни създателят на проекта "Черна писта".