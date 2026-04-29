МЗ: Няма риск от радиация за живеещите в "Малинова долина"

Няма риск за здравето на гражданите във връзка с бившата площадка на Централното изотопно хранилище, съобщиха на сайта си от Министерството на здравеопазването. Министерството е запознато с информацията, оповестена от Министерството на енергетиката във връзка с бившата площадка на Централното изотопно хранилище в столичния кв. „Малинова долина“, и участва последователно през годините в дейностите по обследване и радиационен мониторинг на терена.

Данните от извършвания системен радиационен контрол, включително от специализираните структури към Министерството на здравеопазването, показват, че извън оградената зона не се установяват отклонения от естествения радиационен фон, както и не се регистрира разпространение на радиоактивни вещества във въздуха или водите в района. При спазване на въведените ограничения за достъп до обозначената зона не е налице риск за общественото здраве.

В рамките на самата площадка са известни от десетилетия локализирани участъци с остатъчни радиоактивни вещества. Съгласно извършените оценки и препоръките, включително от експертни мисии на Международната агенция за атомна енергия, устойчивото решение изисква извършване на пълна рекултивация чрез отстраняване на замърсените почви и материали.

Министерството на здравеопазването подкрепя предприетите действия за цялостно решаване на проблема и ще продължи да осъществява мониторинг на радиационната обстановка чрез Националния център по радиобиология и радиационна защита, както и да участва в координацията между компетентните институции.

Съгласно действащата нормативна рамка, управлението и възстановяването на терени, замърсени с радиоактивни вещества, се извършва при разрешителен режим и от компетентните органи, ангажирани с управлението на радиоактивни отпадъци. В тази връзка Министерството на здравеопазването ще съдейства за осигуряване на необходимата експертна подкрепа с оглед гарантиране на безопасна среда за живот и защита на здравето на гражданите.

От МЗ подчертават, че към момента няма данни за риск за населението извън ограничената зона, като призовава гражданите стриктно да спазват въведените ограничения за достъп. Пълната и своевременна информираност, както и координираните действия на институциите, остават ключови за окончателното решаване на казуса.

"В отделни точки са отчетени стойности между 10 и 70 пъти над естествения фон", съобщи Трайков. По думите му измереното излъчване е регистрирано на височина около 10 см над почвата и не представлява риск за хората и околната среда, при спазване на ограниченията за достъп.

По-рано днес министърът на енергетиката Трайчо Трайков разпореди спешна проверка на терен в "Малинова долина“ и лично присъства на инспекцията. Поводът е постъпил сигнал с твърдения за радиационно замърсяване на бившата площадка на Централното изотопно хранилище.