МОСВ прекрати процедурата по разработване на Актуализация на парк "Витоша"

С решение на служебния министър на околната среда и водите Юлиян Попов от 28 април 2026 г. Министерството на околната среда и водите (МОСВ) прекрати процедурата по разработване на Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015–2024 г.,

съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Процедурата по изготвяне на актуализацията на плана е започнала през 2013 г. Тогава Дирекция „Природен парк Витоша“ е възложила разработването на проекта на план на външен изпълнител, като впоследствие процесът е преминал през различни етапи, включително съгласувателни процедури, преработки и обществени обсъждания. Постъпилите становища от заинтересовани страни са разгледани и отразени в редица версии на документа, посочиха от министерството. В резултат на анализа на представената документация МОСВ установи необходимост от съществени допълнения и прецизиране на проекта на плана, включително по отношение на актуалността на данните и съответствието с приложимата нормативна уредба, разясниха от ведомството.

С оглед на продължителността на процедурата и необходимостта от изготвяне на актуален и цялостен стратегически документ, който да отразява съвременните изисквания за управление на защитените територии, е взето решение за прекратяване на текущата административна процедура.

МОСВ уверява, че ще предприеме необходимите действия за разработването на съвременен и ефективен План за управление на парк „Витоша“, съобразен с изискванията за опазване на природния комплекс и устойчиво управление и ползване на територията, като отчете максимално широко позициите на всички заинтересовани страни.

От МОСВ напомниха, че Природен парк „Витоша“ е една от най-старите защитени територии в България и има ключово значение както за опазването на биологичното разнообразие, така и за рекреацията и туризма в близост до столицата. Планът за управление е основният стратегически документ, който определя режимите, дейностите и мерките за опазване и развитие на парка.

Прекратяването на процедурата подчертава необходимостта от нов подход и ускоряване на процеса по разработване на актуален и законосъобразен план за управление, който да отразява съвременните екологични, социални и икономически реалности, коментираха от МОСВ.

В края на 2025 г. Планът за управление на Природен парк „Витоша“ беше публикуван за обществено обсъждане. В началото на тази година Столичната община представи своето становище по актуализацията на плана.