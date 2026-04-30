BGONAIR Live Новини Днес | 130

Президентът ще участва в честването на 150 г. от Априлското въстание

Чествания и празнични програми ще има в цялата страна

30.04.2026 | 21:33 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

Утре, 1 май, президентът Илияна Йотова ще вземе участие в програмата, посветена на 150 години от избухването на Априлското въстание, която ще се проведе в Панагюрище.

Честванията на знаковата годишнина в цялата страна се провеждат под патронажа на държавния глава. 

В 18.40 часа, пред Историческия музей в Панагюрище, президентът Илияна Йотова ще бъде посрещната от кмета на Община Панагюрище Желязко Гагов и директора на музея доц. Атанас Шопов, след което ще участва в откриването на аудио-визуалната инсталация “Панагюрище 1876 г. – светиня на националния дух!“. 

В костницата на възрожденския храм “Свето Въведение Богородично“, опожарен по време на Априлското въстание, държавният глава ще отдаде почит пред паметта на загиналите преди 150 години в сражението на историческия хълм Маньово бърдо. Илияна Йотова ще проведе среща с кмета на Панагюрище и представители на ръководството на местната власт. 

В 20.30 часа, на площад “20 април“, президентът и върховен главнокомандващ Илияна Йотова ще приеме почетния строй на Националната гвардейска част. Държавният глава ще произнесе слово, след което се предвижда тържествена заря-проверка по случай 150-годишнината от Априлското въстание. / БГНЕС

