Макрон: Би било шик, ако САЩ бяха френскоговоряща страна

Еманюел Макрон предположи, че би било "шик“, ако САЩ бяха френскоговоряща страна. Изказването му идва след шеговия коментар от страна крал Чарлз към Доналд Тръмп по време на посещението си във Вашингтон.

В реч по време на държавна вечеря в Белия дом британският монарх се пошегува, че ако не беше Обединеното кралство, САЩ щяха да говорят френски.

"Наскоро коментирахте, г-н президент, че ако не бяха Съединените щати, европейските страни щяха да говорят немски. Смея ли да кажа, че ако не бяхме ние, щяхте да говорите френски?“, каза с хумор кралят.

Историческото посещение на крал Чарлз и кралица Камила в САЩ беше широко възприето като възможност за Обединеното кралство да започне да поправя накъсаните си отношения с администрацията на Тръмп, след няколко атаки срещу британския премиер сър Киър Стармър заради отказа на Обединеното кралство да се включи във войната на САЩ срещу Иран.

Френският президент Макрон е друг обект на ожесточена критика от страна на Тръмп, откакто той отново пое поста в Белия дом през януари 2025 г. Последната му закачка, колкото и безобидна да изглежда за повечето, рискува да предизвика поредна яростна словесна тирада от неговия избухлив колега в САЩ.

Двамата са в обтегнати отношения, като американският президент веднъж го обвини, че "търси публичност“ и каза, че "винаги греши“.

Крал Чарлз и кралица Камила завършиха историческото си турне в САЩ с последна спирка във Вирджиния в четвъртък след натоварен ден в Ню Йорк.

В последния ден от пътуването си членовете на кралското семейство присъстваха на парти по случай 250-годишнината от американската независимост и се срещнаха с членове на местните общности.

След това кралят ще пътува до Бермудските острови, първото му посещение като монарх в британска отвъдморска територия.

В сряда Чарлз и Камила посетиха мемориала на 11 септември в Ню Йорк, където положиха букет от бели цветя на мемориалния басейн.