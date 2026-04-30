IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 130

Фенките на Том Харди са тъжни, актьорът излиза в пенсия

Британската филмова звезда твърди, че се „разпада на парчета“

30.04.2026 | 20:52 ч.
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Том Харди се оттегля от светлината на прожекторите след края на снимките на последната си криминална драма MobLand.

Според съобщенията филмовата звезда си взима почивка, тъй като физическите му роли са го оставили „разпадащ се на парчета“.

Харди изглежда вече е започнал паузата в актьорската професия, тъй като беше сниман да се наслаждава на плажен ден в Барбадос със съпругата си Шарлот Райли по-рано този месец.

Том вероятно ще си вземе дълъг отпуск от Холивуд, тъй като, според слуховете, има много влошено физическо здраве и има нужда от почивка.

След като е участвал в хитови екшън филми като „Венъм“, „Лудия Макс: Пътят на яростта“ и сериала „Табу“, изглежда, че физическите му роли са изпили силите му. Източник от вътрешния му кръг заяви пред медиите, че Том планира „да си вземе творчески отпуск“, който може да продължи няколко години.

Изглежда, че графикът му вече е подготвен за отпуска след края на снимките на втория сезон на „MobLand“.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Том Харди
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem