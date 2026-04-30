Фенките на Том Харди са тъжни, актьорът излиза в пенсия

Том Харди се оттегля от светлината на прожекторите след края на снимките на последната си криминална драма MobLand.

Според съобщенията филмовата звезда си взима почивка, тъй като физическите му роли са го оставили „разпадащ се на парчета“.

Харди изглежда вече е започнал паузата в актьорската професия, тъй като беше сниман да се наслаждава на плажен ден в Барбадос със съпругата си Шарлот Райли по-рано този месец.

Том вероятно ще си вземе дълъг отпуск от Холивуд, тъй като, според слуховете, има много влошено физическо здраве и има нужда от почивка.

След като е участвал в хитови екшън филми като „Венъм“, „Лудия Макс: Пътят на яростта“ и сериала „Табу“, изглежда, че физическите му роли са изпили силите му. Източник от вътрешния му кръг заяви пред медиите, че Том планира „да си вземе творчески отпуск“, който може да продължи няколко години.

Изглежда, че графикът му вече е подготвен за отпуска след края на снимките на втория сезон на „MobLand“.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg