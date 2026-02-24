IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Съдът отказа да блокира избора на Милена Милотинова за шеф на БНТ

Решението подлежи на обжалване пред ВАС

24.02.2026 | 17:18 ч. 9
Снимка: БГНЕС

Съдът отказа да блокира отново конкурса за генерален директор на БНТ, в който СЕМ избра за шеф на телевизията Милена Милотинова. Това става ясно от съобщение на сайта на Административен съд-София област от днес.

Съдията по делото е оставил без уважението искането на Емил Кошлуков за спиране на изпълнението на решението на СЕМ от 20.02.2026 г., с което бе избрана Милотинова.

Кошлуков подаде иска в качеството си на кандидат и в новия конкурс за генерален директор. Той бе начело на БНТ един мандат, а след това изкара още един без да е избран - заради съдебни обжалвания на новия конкурс. На 20 февруари висящият от години конкурс бе финализиран.

Постановеното определение на Административен съд-София област не е окончателно. То подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от връчването му на страните.

Това се случи Dnes

Милотинова съд директор БНТ
