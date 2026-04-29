Цените в София: 33 лева за килограм "Снежанка"

33 лева за килограм "Снежанка" искат от заведение в София, което предлага главно обедни предложения. От високата цена се оплака потребител в мрежата. 100 грама от "златната" салата се продават за 2,50 евро, а 300 грама - за 5 евро.

"Мястото (както си личи от снимката) е не някой ресторант, а най-обикновеното, даже граничещо с долнопробно, място до БНТ, точно до изхода на подлеза на Сан Стефано. Място, широко колкото мазе, където може да си вземеш единствено храна за вкъщи, а не да седнеш да ядеш", обяснява потребителят за мястото.

"Не стига, че качеството и хигиената са ниски (само една от трите служителки работи с ръкавица, но тази ръкавица не се сваля никога и си губи хигиенния смисъл, даже и пуши с нея), ами и наскоро за ПОРЕДЕН път вдигнаха цените си. Снежанката за 33 лв. обаче е черешката на тортата! Какви ли мисловни процеси се случват в главите на хората, които най-нагло са поставили тази цена, а още повече - в главите на тези, които си купуват от въпросната Снежанка?", пита потребителят.

В коментарите под публикацията друг потребител пък се оплаква, че отново от будка за бързо хранене, цената на паниран хек за 100 грама е била 15 евро.