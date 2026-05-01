Тимъти Шаламе иска брак, но Кайли Дженър му се дърпа

Кайли Дженър не иска да се омъжва. А гаджето ѝ Тимъти Шаламе се опитва да промени мнението ѝ. 30-годишният актьор дори иска съвети относно това от майка ѝ - Крис Дженър.

Риалити звездата и Тимъти са заедно вече повече от 3 години. Но не прибързват с брака. А причината е, че Кайли се тревожи, че това би променило динамиката на тяхната връзка.

"Тимъти е говорил за това да предложи на Кайли, но тя не иска да се омъжва, поне не още. Тя му каза, че когато двойките сключат брак, нещата обикновено започват да се влошават. Той търси съвети от майката ѝ Крис и сестра ѝ Кендъл - относно това как може да я накара да промени мнението си", коментира източник на "Daily Mail".

Друг източник казва, че звездите "в момента се наслаждават на живота, които са изградили един за друг".

"Той все още има възможност да се снима във филми и да бъде далеч, а тя може да бъде майка и да си върши нейното нещо. Но ако зависеше от Крис и останалите от семейството, те искат Кайли вече да е омъжена. Те ѝ говорят за това постоянно. "Кога се омъжваш?". "Кога ще имам още внуци?". Те обичат Тимъти и искат те да имат огромна сватба, голямо семейство. И сестрите ѝ винаги ѝ казват, че той е единственият. Те много искат те да направят нещата официални", коментира вторият източник.

Първият източник се съгласява.

"Цялото семейство на Кайли обича Тимъти", казва той.

Явно Дженър е съгласна да има деца от него.

