Пътят Смолян – Пампорово е затворен за движение заради пропадане

Засегнати са и двете пътни ленти

01.05.2026 | 15:16 ч. Обновена: 01.05.2026 | 16:11 ч. 10
Пътят Смолян – Пампорово е затворен за движение заради пропадане на пътното платно в участък с дължина около 10 метра, съобщи за БТА дежурният на Областно пътно управление – Смолян. Засегнати са и двете пътни ленти.

Участъкът е обезопасен и сигнализиран, като на място са изпратени екипи за оглед и предприемане на неотложни мерки. Движението в района се регулира от служители на Областната дирекция на МВР – Смолян.

Шофьорите се призовават да използват алтернативни маршрути и да се движат с повишено внимание.

