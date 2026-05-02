Православната църква почита Свети цар Борис Покръстител, кои имена черпят?

На 2 май Българската православна църква почита паметта на Св. цар Борис-Михаил - Покръстител на българите.

Денят е започнал да се почита в Средновековието, но няма писмени доказателства за точното начало.

Датата 2 май не е случайна, на този ден през 907 година умира княз Борис Покръстител, един от най-великите български владетели. Той е наречен равноапостолен светец.

Българският княз Борис, син на кан Пресиян, бил възпитан в езическата религия. Негов родственик бил християнинът свети Енравота-Боян (брат на кан Маламир), който преди да бъде убит предсказал, че българският народ ще бъде покръстен в Христовата вяра.

При една от многото битки между българи и ромеи княз Борис пленил замонашения сановник Теодор Куфара. Той успял да посее в душата на българския княз семето на вярата в Христос. А при поредната война с Византия Борис се съгласил на мирен договор, като сред условията било и българският княз да се покръсти. Така в 865 г. той бил кръстен и приел за второ име Михаил, тъй като император Михаил му станал кръстник.

Веднага започнала подготовката за покръстването на народа. За целта цариградският патриарх Фотий по молба на княз Борис-Михаил изпратил в България епископи и свещеници, които да учат народа на вярата в Христос и да го кръщават. Заради тази негова дейност свети Борис е наречен равноапостол. После се постарал и за просвета на народа на славянобългарски език, за което много помогнали светите Климент и Наум Охридски.

През 889 г. княз Борис-Михаил се отказал от престола и постъпил в манастир, като оставил властта на сина си Владимир. Но той се опитал заедно с болярите да върне езическата вяра и затова бащата-княз се върнал на престола и наказал сина си. Властта дал на най-малкия си син Симеон и се върнал в манастира. Там се упокоил в мир на 2 май 907 г.

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще отслужи днес света литургия в столичния храм "Св. цар Борис", който се намира в квартал "Овча купел", съобщават от Софийската митрополия в сайта си.

На тази дата имен ден имат всички, носещи името Борис, Боряна, Борислав, Борислава, Борил или Богорис.