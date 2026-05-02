Рецептата Dnes: Питка с плънка

Днес ви предлагаме да опитате пролетна рецепта за пъстра питка с традиционните зелении за сезона - коприва, спанак, лапад.

Съставки:

500 г брашно

около 250 мл хладка вода

1 суха мая

2 с. л. кисело мляко

2 с. л. олио

1 белтък

1 с. л. захар

1 ч. л. сол

За плънката:

100 г връхчета от коприва

100 г свеж лапад

100-200 г спанак

няколко стръка зелен лук

магданоз

копър

150 г сирене

3 яйца

сол на вкус

олио - за запържване на зеленчуците

За украса:

малко магданоз и шепа олио за „тичинките“ и намазване на тавата

1 жълтък и малко вода (или олио) – за намазване на питата

Приготвяне:

От продуктите се замесва тесто, което се оставя да втаса около 1 час до удвояване на обема му. През това време се приготвя плънката: Копривата се измива, попарва се и се вари в продължение на не повече от 5 минути. Изцежда се и върху дъска за рязане се нарязва на ситно. Лападът се измива, почиства се от твърдата средна жилка и се нарязва. Спанакът се измива, почиства се и се нарязва. Всичко това се запържва и задушава за няколко минути. Посолява се на вкус, но нека солта да не е много, тъй като и сиренето е солено. Готовите зелении се махат от котлона, подправят се с магданоз и копър и в тях се натрошава сиренето. Добавят се предварително сварените и нарязани на парченца яйца. Всичко това се разбърква добре, но се внимава да не стане каша. Плънката се оставя да се охлади, а през това време тестото трябва вече да е втасало. Омесете го отново до получаване на гладка консистенция. Отрежете шепа от него, от което накрая ще направите малки топчета (тичинките на цветето). Останалото тесто оформете на топка, която трябва да разточите с точилката. В средата на вече разточената кора изсипете плънката и я разстелете внимателно и равномерно така, че на около 7-8 см на кората (откъм външната ѝ част) да няма плънка. Тази ненамазана част от кората загърнете върху самата плънка така, че да застъпите краищата в средата. Притиснете ги с вилица, за да няма изтичане на съдържанието. Намажете тавата обилно с олио и поставете питката в нея като я обърнете обратно, за да се скрият краищата ѝ. Вземете малка купа и я сложете в центъра. Вземете остър нож и направете 12 разреза от центъра към края на тавата, но трябва да оставите около 2 см до купата неразрязани. Всяко отрязано парче завъртете така, че плънката да се покаже и да остане отгоре. Завъртайте листенцата в една и съща посока. След като извършите процедурата, с помощта на купичката изрежете кръг в средата, който няма да ви е нужен в случая. Ще получите един празен кръг, който ще трябва да попълните с малки топчета, а за целта вие вече сте оставили тесто. Направете толкова топчета на брой, колкото прецените, може да ги наредите на „два етажа“ (едно върху друго). Всяко топче потапяйте в олио, в което сте сложили нарязан магданоз. Наредете ги плътно едно до друго. Уплътнете „тичинките“ с малко сиренце и намажете цялата питка с разбит жълтък и вода/олио. Оставете още десетина минутки да втаса питката и я изпечете в предварително загрята на 180 градуса фурна за около 40 минути. Извадете я и внимателно я отстранете от тавата. Сложете я върху скара или кърпа. Намажете я с мазнина или я напръскайте мъничко с вода, ако желаете да е още по- мека и я завийте с друга кърпа.

