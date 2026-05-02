Рецептата Dnes: Питка с плънка

Днес ви предлагаме да опитате пролетна рецепта за пъстра питка с традиционните зелении за сезона - коприва, спанак, лапад.
Съставки:
- 500 г брашно
- около 250 мл хладка вода
- 1 суха мая
- 2 с. л. кисело мляко
- 2 с. л. олио
- 1 белтък
- 1 с. л. захар
- 1 ч. л. сол
- За плънката:
- 100 г връхчета от коприва
- 100 г свеж лапад
- 100-200 г спанак
- няколко стръка зелен лук
- магданоз
- копър
- 150 г сирене
- 3 яйца
- сол на вкус
- олио - за запържване на зеленчуците
За украса:
- малко магданоз и шепа олио за „тичинките“ и намазване на тавата
- 1 жълтък и малко вода (или олио) – за намазване на питата
Приготвяне:
- От продуктите се замесва тесто, което се оставя да втаса около 1 час до удвояване на обема му.
- През това време се приготвя плънката: Копривата се измива, попарва се и се вари в продължение на не повече от 5 минути.
- Изцежда се и върху дъска за рязане се нарязва на ситно.
- Лападът се измива, почиства се от твърдата средна жилка и се нарязва.
- Спанакът се измива, почиства се и се нарязва.
- Всичко това се запържва и задушава за няколко минути.
- Посолява се на вкус, но нека солта да не е много, тъй като и сиренето е солено.
- Готовите зелении се махат от котлона, подправят се с магданоз и копър и в тях се натрошава сиренето.
- Добавят се предварително сварените и нарязани на парченца яйца.
- Всичко това се разбърква добре, но се внимава да не стане каша.
- Плънката се оставя да се охлади, а през това време тестото трябва вече да е втасало.
- Омесете го отново до получаване на гладка консистенция.
- Отрежете шепа от него, от което накрая ще направите малки топчета (тичинките на цветето).
- Останалото тесто оформете на топка, която трябва да разточите с точилката.
- В средата на вече разточената кора изсипете плънката и я разстелете внимателно и равномерно така, че на около 7-8 см на кората (откъм външната ѝ част) да няма плънка.
- Тази ненамазана част от кората загърнете върху самата плънка така, че да застъпите краищата в средата.
- Притиснете ги с вилица, за да няма изтичане на съдържанието.
- Намажете тавата обилно с олио и поставете питката в нея като я обърнете обратно, за да се скрият краищата ѝ.
- Вземете малка купа и я сложете в центъра.
- Вземете остър нож и направете 12 разреза от центъра към края на тавата, но трябва да оставите около 2 см до купата неразрязани.
- Всяко отрязано парче завъртете така, че плънката да се покаже и да остане отгоре.
- Завъртайте листенцата в една и съща посока.
- След като извършите процедурата, с помощта на купичката изрежете кръг в средата, който няма да ви е нужен в случая.
- Ще получите един празен кръг, който ще трябва да попълните с малки топчета, а за целта вие вече сте оставили тесто.
- Направете толкова топчета на брой, колкото прецените, може да ги наредите на „два етажа“ (едно върху друго).
- Всяко топче потапяйте в олио, в което сте сложили нарязан магданоз.
- Наредете ги плътно едно до друго.
- Уплътнете „тичинките“ с малко сиренце и намажете цялата питка с разбит жълтък и вода/олио.
- Оставете още десетина минутки да втаса питката и я изпечете в предварително загрята на 180 градуса фурна за около 40 минути.
- Извадете я и внимателно я отстранете от тавата.
- Сложете я върху скара или кърпа.
- Намажете я с мазнина или я напръскайте мъничко с вода, ако желаете да е още по- мека и я завийте с друга кърпа.
