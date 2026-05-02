Най-голямото свлачище у нас: 5 декара е бедствието, погълнало пътя за Пампорово

Ремонтът на пътя Смолян - Пампорово може да продължи минимум година, дори две, прогнозира регионалният министър Николай Найденов.

"Проблем е, че пътят е много важен. Още днес експерти на регионалното министерство отиват на място, за да видят дали не може да се направи обход. Относно втория участък, за който има информации, че е компрометиран, той е ремонтиран и засега няма индикации за проблеми", съобщи Найденов пред Нова тв.

Той обясни, че става въпрос за геоложки и хидрогеоложки проблем. Свлачището е укрепвано преди 20 години.

"Старото укрепване е било с цел да се подпре водата. За мен това не е добър подход. Водата трябва да се отвежда правилно, така че подпорите да не се налага да покриват такава огромна земна маса", коментира Найденов.

Според него свлачището е толкова голямо, че фактори като един строеж не могат да окажат такова влияние.

Около 5 декара е обхватът на свлачището

Остава обявеното бедствено положение в Пампорово след активизиралото се свлачище в района на "Райковски ливади", което доведе до затваряне на пътя между Пампорово и Смолян.

По данни на властите, около 5000 квадратни метра земна маса са се свлекли. Засегнатият пътен участък е с дължина близо 70 метра. Преминаването е невъзможно, използват се обходни маршрути.

Свлачището погълна огромни иглолистни дървета и електрически стълбове, има и скъсан е газопровод. Експертите го определят като най-голямото свлачище в историята на България.

"Риск за хората няма. Обявихме бедствено положение, за да могат институциите бързо да вземат мерки", каза кметът на Смолян Николай Мелемов.

Обходните маршрути са Стойките – Смолян, Стойките – Пампорово и през Рожен за Пловдив.