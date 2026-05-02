Как критичните минерали ще променят геополитиката

Шоковите вълни от войната, която Израел и Съединените щати започнаха срещу Иран в края на февруари, доведоха до рязко покачване на цените на петрола - от 64 долара за барел преди година до 106 долара за барел сега. Този епизод се присъединява към дълъг списък от ембаргота, шокове в цените на петрола, вълни от национализации и войни за ресурси, които превърнаха петрола в учебникарски пример за нестабилност, обусловена от стоки. И все пак видовете икономическа и геополитическа нестабилност, които определиха петролната ера, може да изглеждат незначителни в сравнение с турбуленцията, която ерата на критичните минерали е на път да отприщи.

Търсенето стимулира проучванията в развиващия се свят и повишава вероятността от нов кръг от проклятия на ресурсите в страни, на които липсват институциите за правилно управление на внезапно появилите се минерални богатства. Познати рискове от петролната ера се задават: завладяване на елита, неуспешна икономическа диверсификация и т.нар. холандска болест (наречена на последствията от бума на природния газ в Холандия) или когато високите приходи от износ на ресурси повишават стойността на валутата на дадена страна и ограничават други експортни индустрии.

Но сравнението има реални граници. Страните износителки на петрол са се сблъсквали с огромни предизвикателства, но са действали в свят с функциониращи многостранни институции, доминираща резервна валута и суперсила, готова – макар и несъвършено – да гарантира правилата на световната икономика. Несигурностите около критичните минерали – структурни, геополитически, технологични и институционални – са от фундаментално различен и по-широк порядък. И никой не е готов да се справи с тях. Представянето, че ерата на критичните минерали ще донесе само същите рискове, каквито донесе петролният бум (или дори фантазирането, че бъдеще, доминирано от възобновяеми енергийни източници, ще бъде по-малко геополитически нестабилно), опасно подценява подготовката, която държавите ще трябва да направят, пишат в анализ за Foreign Affairs Рабах Арецки, Фредерик ван дер Плоег и Майкъл Рос.

Първите десетилетия на петролната ера бяха нестабилни: първоначалният пазар на индустрията беше керосин за осветление, но възходът на електрическата крушка на Едисон през 1880-те години почти направи петрола остарял, преди бензинът и двигателят с вътрешно горене да го спасят. Но след като автомобилът, военният кораб, работещ с петрол, и нефтохимическата индустрия се утвърдиха в началото на ХХ век, крайните приложения на петрола – транспорт, отопление, нефтохимикали, производство на електроенергия – се установиха в модел, който беше разнообразен, широко разпространен и относително стабилен.

Търговията с петрол се осъществяваше върху разпознаваема платформа. Ценови референтни стойности се определяха в Лондон и Ню Йорк и се приемаха в световен мащаб. Търговските спорове се решаваха в западните търговски съдилища и чрез Международния център за уреждане на инвестиционни спорове. Координацията на доставките и сигурността се осъществяваше чрез Международната агенция по енергетика, основана през 1974 г. именно за тази цел. А мълчалива гаранция за сигурност от страна на САЩ осигуряваше търговията с петрол: видимото военноморско присъствие на САЩ в Персийския залив поддържаше Ормузкия проток отворен воден път.

Петролната ера никога не е разпределила своите благословии равномерно. Така нареченото петролно проклятие дойде да определи съдбата на богатите на ресурси развиващи се страни със слаби институции. Петродоларите породиха корупция и търсене на ренти, затвърдиха автократите и изпразниха недобивните индустрии. Тайни споразумения между правителства и мултинационални компании, сключени в споразумения, които облагодетелстваха елитите и възпрепятстваха по-широкото развитие. В Нигерия, например – където петролът е осигурявал приблизително 90% от приходите от износ в продължение на половин век – последователни правителства си партнираха с Shell и други големи компании, за да добиват запасите от делтата на Нигер, докато по-големият регион оставаше обеднял. В Ангола държавната петролна компания Sonangol функционираше като продължение на управляващото семейство, насочвайки приходи чрез непрозрачни офшорни средства, докато приблизително една трета от населението гниеше в крайна бедност. Обещанието на Венецуела от средата на века да използва петролните ренти за изграждане на модерна индустриална икономика приключи четири десетилетия по-късно с икономика в руини, а въглеводородите все още представляваха повече от 90% от износа. И въпреки всички тези патологии, държавите производителки функционираха в рамките на функциониращ международен ред и се сблъскваха с крива на търсенето, която се променяше с ледникова скорост.

Ерата на критичните минерали със сигурност ще се характеризира с някои от патологиите на петролната ера. Но тя ще ги усложни с набор от несигурности, които нямат прецедент. Петролното проклятие представляваше свръхзависимост от икономически и политически изкривяващ поток от приходи, но такъв, който беше сравнително стабилен. Критичните минерали носят нов риск: свръхинвестиране в активи, които могат да бъдат технологично блокирани почти за една нощ.

Този модел не е безпрецедентен, но мащабът му е. В десетилетията преди Първата световна война, нитратните находища на Чили са снабдявали света с по-голямата част от торовете и повечето военни взривни вещества; в един момент нитратите са генерирали повече от половината от приходите на чилийското правителство. Тази индустрия е била унищожена в рамките на едно десетилетие от един-единствен пробив - синтезът на амоняк от атмосферен азот. Но този вид технологично изместване вече не заплашва нито една стока или регион - той би могъл да преобърне търговията с много материали от много страни, засягайки едновременно много индустрии.

Доминиращият химичен състав на батериите през 2030 г. може да се различава съществено от този през 2025 г.

Картината на доставките на критични минерали е не по-малко несигурна. Техните находища са геоложки концентрирани – често дори повече от петролните находища – и често се намират в политически нестабилни или оспорвани юрисдикции, засегнати от конфликти. Добивът им е свързан със сложности, които изпомпването на суров петрол не е свързано с тях. Най-важното е, че етапите на преработка и рафиниране, които превръщат суровата руда в използваеми материали, изискват сложен индустриален капацитет, в който Китай доминира до степен, несравнима с никой друг участник в историята на петрола. Приблизително три четвърти от световния кобалт се рафинира в Китай. Китай рафинира 60% от лития, 90% от редкоземните елементи и 95% от графита за батерии.

За разлика от това, страните от ОПЕК днес произвеждат само около 35 процента от световния петрол. Дори в пика си през 70-те години на миналия век, пазарният дял на картела никога не се е доближавал до контрола, който Китай държи върху рафинирането на критични минерали. Освен това, политиките на ОПЕК се определят от непокорна група правителства, чиито интереси често и публично се различават. Политиките за доставки на Китай се правят от една-единствена, силно централизирана държава. Тази централизация може да изглежда като стабилност. Но тя също така позволява доставките на критични минерали да бъдат ограничени – като част от геополитическите маневри на правителството – по начин, по който доставките на петрол никога не биха могли. От 2023 г. насам Пекин все повече демонстрира готовността си да нарушава веригите за доставки на критични минерали, ограничавайки износа на галий и германий и многократно затягайки предлагането на търговски лицензи за седем редкоземни елемента. Никой член на ОПЕК не би могъл да извърши еквивалентен ход сам.

Лидерите в икономиките, богати на изкопаеми горива, често намираха за политически и икономически целесъобразно да диверсифицират дейността си в рамките на добивния сектор, а не извън него. Критично важните минерали може да изглеждат като безпроблемно продължение на съществуващите политико-икономически договорености: те обещават ренти, разчитат на познати форми на сътрудничество между държавата и корпорациите и избягват трудните институционални реформи, необходими за по-широка индустриална диверсификация. И все пак критичните минерали генерират далеч по-малки и по-несигурни ренти от петрола и газа; техният добив и рафиниране са по-трудоемки; а основните им пазари могат да се променят бързо. Политическите и икономическите системи, които управляваха петрола, не могат просто да се преориентират към управление на минералното богатство.

Най-важната разлика е геополитическият контекст.

Обвързаният с правила петролен ред, който в крайна сметка се появи – стабилизиращ цените, уреждащ спорове и абсорбиращ шокове – зависеше от това Съединените щати да служат като краен гарант на световната икономика, роля, която Вашингтон сега изглежда далеч по-малко склонен да играе. По време на Студената война Съветският съюз беше военен съперник, но не и истински икономически конкурент; двете системи бяха до голяма степен разединени. Днешното биполярно напрежение между Пекин и Вашингтон е категорично различно. Китай е едновременно най-големият търговски партньор на Съединените щати за широк спектър от промишлени стоки, основният им стратегически съперник и доминиращият преработвател на минерали, от които и двете страни се нуждаят за своето икономическо и военно бъдеще.

Фрагментацията, ускорена от ескалацията на тарифите и твърдата дипломация на администрацията на Тръмп, не е временно смущение. Тя започна да предизвиква структурна реорганизация на световната икономика, чиято крайна форма остава наистина неизвестна. Кой се счита за „приятел“? На кои вериги за доставки може да се има доверие? Кои стандарти ще регулират търговията с тези материали? Що се отнася до петрола, след 1945 г. тези въпроси имаха относително установени отговори. Сега никой няма.

Сривовете в цените на петрола опустошиха държавите производителки през 1986, 1998 и 2014 г. Но след шоковете производството и цените се върнаха към дългосрочните си стойности. Болката беше силна, но класът активи не беше блокиран. Това, което отличава ерата на критичните минерали, е именно тази възможност: сривовете в търсенето на специфични минерали няма да се стабилизират отново, защото технологиите, които са движели търсенето, са се развили. Това е състоянието, което икономистът Франк Найт нарича „истинска несигурност“: не риск, който може да се определи количествено и да се оцени, а нередуцируема непознаваемост. Технологичната траектория е несигурна. Геополитическата архитектура е несигурна. Регулаторната среда – кой ще определя стандарти, ще прилага норми за добив, ще решава спорове за доставки – е несигурна. Темпото на енергийния преход и следователно времето и мащабът на търсенето са несигурни.

От своя страна, страните купувачи ще трябва да си сътрудничат, ако искат да размият господството на Китай в преработката. Законът за намаляване на инфлацията на Съединените щати, Законът за критичните суровини на Европейския съюз и програмите за запаси на Япония и Корея ще станат мощни само в координация. Партньорството за сигурност на минералите, стартирано през 2022 г. между 14 икономики, е ембрионална форма на координация, но ще изисква обвързващи ангажименти за съфинансиране, хармонизирани правила за съдържание, за да се гарантира съгласуваност и прозрачност между различните минерали, и договори за споделен добив – функции, които IEA за минерали би изпълнявала, ако съществуваше такава.

Държавите, които произвеждат критични минерали, ще трябва да договорят ново поколение партньорства.

Определянето на стандарти е основно предизвикателство. Усилията на страните купувачи да наложат доброволни стандарти на добивните индустрии могат да доведат до реална промяна: Инициативата за прозрачност в добивните индустрии от 2003 г., основана в Норвегия, помогна за борбата с корупцията и гарантира, че приходите от ресурси се използват за продуктивни цели. Инициативата за гарантиране на отговорно минно дело от 2006 г. предлага, за минни обекти в промишлен мащаб, ценни независими оценки, които се контролират еднакво от частния сектор, местните общности, участниците в гражданското общество и работниците. А Ръководството за надлежна проверка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие от 2010 г. помогна на компаниите да доставят минерали по-отговорно от засегнати от конфликти или високорискови райони. Тези видове архитектури трябва да бъдат разширени и до преработката, в която китайският капацитет е доминиращ, а екологичните и трудовите стандарти често са най-слаби. Режим на стандарти, приет от компаниите за добив на критични минерали, който зачита правата на човека, третира отговорно конфликтните зони и поддържа екологичните и трудовите стандарти, би бил добро начало.

Нито една от тези промени не може да застрахова срещу риска, който най-много отличава критичните минерали от петрола: кривите на търсенето, които могат да се сринат внезапно поради технологичната еволюция. Тук необходимите инструменти са финансови. За да се ограничат неефективните иновации, производителите и рафинериите трябва да отхвърлят краткосрочни договори, дори ако дългосрочното търсене не е доказано. Те трябва да настояват купувачите да се ангажират с дългосрочни договори, за да получат изобщо доставки, подобно на това, което Япония прави от десетилетия, за да си осигури австралийска желязна руда и втечнен природен газ. Суверенните фондове трябва да бъдат структурирани около рисковете, присъщи на веригата за доставки на критични минерали, по модела на норвежкия фонд, който е изграден върху предпоставката, че търсенето на въглеводороди ще намалее.

Минералните богатства могат да купят на страните време да инвестират в образование, инфраструктура и регулаторен капацитет, от които се нуждаят недобивните сектори – но само ако правителствата на производителите третират рентите като мост, а не като дестинация. Само институционалната сила и икономическата диверсификация могат да осигурят дългосрочна устойчивост. Постигането на правилния баланс между десетки много различни държави производителки ще определи дали критичните минерали ще се превърнат в основата на по-стабилна и справедлива световна икономика или в епицентър на нови геополитически земетресения.