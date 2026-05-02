Временни промени на трамвайни линии 1, 7 и 27 в София

Въвеждат се временни промени в движението на трамвайни линии 1, 7 и 27 по бул. "България", съобщиха от Столичната община. Те се налагат във връзка с текущ ремонт на релсовия път по булеварда, в участъка между бул. "Витоша" и бул. "Тодор Каблешков".

Временната организация на движението ще е валидна от днес от 08:00 ч. до 18:00 ч. на 3 май, неделя.

Трамвайна линия 1 няма да се движи в двата дни, а трамвайни линии 7 и 27 ще се движат по променен маршрут до ж.к. "Иван Вазов" в часовете от 04:30 до 18:00 ч. След 18:00 ч. движението им се възстановява по обичайните маршрути.

Разкрива се временна автобусна линия 7ТМ, която ще обслужва маршрута между Националния исторически музей (НИМ) и централната градска част, с основни спирки по бул. "България", бул. "Витоша" и бул. "Пенчо Славейков".

В часовете от 12:00 до 18:00 ч. на 2 май маршрутът ще бъде скъсен до района на кв. „Манастирски ливади“.

Временно се закрива автобусна линия 304 (за днес и утре), а част от спирките в засегнатия участък няма да се обслужват.