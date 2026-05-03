САЩ разработна нова мощна ядрена бомба?

Националната администрация за ядрена сигурност на САЩ (NNSA) започна разработката на нова мощна ядрена авиационна бомба, предназначена за унищожаване на стратегически подземни бункери, намиращи се дълбоко под земята, съобщи The War Zone, цитиран от "Фокус".

За стартирането на проекта Nuclear Deterrent System-Air-delivered (NDS-A) вече са отпуснати около 100 млн. долара. Мощността на атомната бомба ще бъде около 400 килотона. В нея ще бъдат използвани елементи от съществуващите ядрени боеприпаси за пробиване на бетон, включително B61-11, -12 и -13.

При това, както отбелязва медията, освен факта, че оръжието ще се доставя по въздух, към момента няма никакви подробности за конструкцията му в отворен достъп.

Предполага се, че новата авиационна бомба ще бъде оборудвана с опашно крило, което я прави управляема и по-точна, което позволява да не се спуска с парашут, а да се хвърля заряда от самолет, летящ на голяма височина, след което бомбата автономно се спуска към целта на разстояние от много километри, като при необходимост "коригира курса“ към нея. Бомбата може също да бъде оборудвана с ракетен ускорител. Всичко това ще позволи на самолетите да изхвърлят боеприпасите на достатъчно безопасно разстояние от защитената цел.

С тези тежки ядрени авиационни бомби се планира да бъдат въоръжени стратегическите бомбардировачи B-2 Spirit и разработваните B-21 Raider

Арсеналът от боеприпаси ще бъде разположен на територията на САЩ.

"Системата NDS-A ще предостави на президента допълнителни ядрени възможности за поразяване на защитени и дълбоко разположени цели, като гарантира, че противникът няма да може да разположи най-ценните си активи извън обсега на американските ядрени сили“, заявява пред медията представител на NNSA. "Програмата се развива бързо и допълнителна информация ще бъде направена обществено достъпна, когато това е стратегически изгодно за Съединените щати“, посочва служителят.

NNSA е полуавтономна агенция на Министерството на енергетиката на САЩ, която отговаря за дейностите, свързани с разработването, модернизирането, съхранението и унищожаването на ядрено оръжие.